Un sucevean arestat preventiv pentru viol s-a tăiat cu lama la organele genitale

Miercuri, 14 Martie 2018 (16:28:15)

Un sucevean în vârstă de 35 de ani, Petrică Mândrilă, zis „Polonic”, din Broșteni, arestat preventiv pentru viol și multiplu recidivist, a recurs la un gest de automutilare, tăindu-se cu o lamă de ras la organele genitale. S-a întâmplat marți, zi în care individul a fost transferat din arestul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava în Penitenciarul Botoșani. Polonic a acționat la scurt timp după ce a fost preluat pentru încarcerare în penitenciar, iar gestul său pare a fi fost unul prin care a încercat mai mult să atragă atenția, leziunea suferită fiind una superficială. Petrică Mândrilă, zis „Polonic”, a ținut prima pagină a presei sucevene în nenumărate rânduri în ultimii ani, pentru gravitatea faptelor pe care le-a comis. Printre altele, el a fost condamnat pentru incendierea unui bloc din Broșteni și este judecat ca autor al incendierii pensiunii la Dolce Vita din Șcheia. Tânărul a ieșit ultima oară din penitenciar la finele anului trecut, beneficiind de legea recursului recompensatoriu. Este vorba de legea care a dus la eliberări masive pentru condiţiile proaste din penitenciare. Întors acasă, la Broșteni, Polonic a rezistat în libertate doar până la mijlocul lunii februarie a acestui an. O fată în vârstă de 15 ani, din Broşteni, a sesizat că a fost ademenită de Petrică Mândrilă într-un apartament din localitate, pe 11 februarie, unde a fost constrânsă să facă sex, fiind ţinută în locuinţă cu forţa timp de mai multe ore. Fata nu a depus iniţial plângere, relatând că i-a fost frică pentru că a fost ameninţată de autor cu repercusiuni dacă va sesiza poliţia.Presupusul viol a fost comis în apartamentul din Broșteni în care Polonic locuia fără forme legale, prin amabilitatea unui prieten. Individul a fost pus sub acuzare pentru infracțiunile de viol, lipsire de libertate și amenințare, fiind arestat preventiv. Petrică Mândrilă a fost ținut în ultima lună într-o celulă a arestului IPJ Suceava. Așa cum se întâmplă în cazul celor arestați preventiv pe perioade mai lungi, fără perspective de a ieși prea repede, cum este cazul lui Mândrilă, care are și statut de recidivist eliberat condiționat, acum două zile, acesta a fost transferat în Penitenciarul Botoșani. Purtătorul de cuvânt al penitenciarului, Anna Maria Rotariu, a declarat, pentru colegii de la Monitorul de Botoșani:„Acesta a fost depus ieri (n.r. marți) în penitenciar şi, pe fondul unor nemulţumiri personale, şi-a provocat o plagă prin tăiere cu o lamă de la aparatul de ras de unică folosinţă în zona genitală. Personalul medical a acordat măsurile de îngrijire, ulterior fiind solicitat sprijinul serviciului medical de urgenţă, deţinutul fiind transferat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Botoşani. Persoana a revenit în unitate, marţi seară, în jurul orei 21.00, fiind în stare stabilă şi sub supravegherea personalului medical”.

