Concursul Judeţean de Poezie "Ion Cozmei”

Marţi, 13 Martie 2018 (11:03:20)

Societatea Scriitorilor Bucovineni, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” şi Primăria Comunei Şerbăuţi organizează prima ediţie a Concursului Judeţean de Poezie "Ion Cozmei”, care se va desfăşura la Suceava şi Călineşti Cuparencu, joi, 15 martie 2018. Concursul îşi propune să aducă în atenţia elevilor noţiuni despre viaţa şi opera poetului Ion Cozmei şi, totodată, să descopere, să sprijine şi să promoveze noi şi autentice talente în rândul tinerilor din învăţământul gimnazial şi liceal. Juriul primei ediţii a Concursului Judeţean de Poezie „Ion Cozmei” este format din membri ai Uniunii Scriitorilor din România şi ai Societăţii Scriitorilor Bucovineni: Alexandru Ovidiu Vintilă, Viorica Petrovici şi Carmen Veronica Steiciuc. Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda următoarele premii:Marele premiu „Ion Cozmei”; Clasele V-VIII: Premiul I, Premiul II, Premiul III; Clasele IX-XII: Premiul I, Premiul II, Premiul III; Premiul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, filiala Arboroasa, Vatra Dornei.Vor fi acordate, în funcţie de posibilităţi, şi premii ale unor reviste literare. În cadrul evenimentului vor avea loc miercuri, de la ora 10:00, acţiunea In Memoriam “Ion Cozmei”, la Biblioteca Bucovinei I. G. Sbiera Suceava, de la ora 13:00, Pelerinaj şi depunere coroană omagială la mormântul poetului Ion Cozmei la Călineşti Cuparencu – şi de la ora 14:00, festivitatea de decernare a premiilor, recitalul laureaţilor, recital-spectacol susţinut de elevi ai Şcolii din Călineşti Cuparencu.Partenerii media ai evenimentului sunt: Crai Nou, Intermedia TV, Monitorul de Suceava, Alecart, Jupânu’, Radio Top, Suceava News, Bucovina TV, orasulsuceava.ro, judetulsuceava.ro, NewsBucovina.ro, suceavalive.ro, Radio AS, Viva FM, TVR Iaşi, Radio Iaşi, HotNews, Cromtel, Radauti-ziar, Obiectiv de Suceava, TV Plus, Nest TV suceava.media, cinema.suceava.ro.

