Amenzi de peste 110.000 de lei, în cadrul unei ample acţiuni de depistare a şoferilor băuţi

Luni, 12 Martie 2018 (16:18:44)

În perioada 09.03.-11.03.2018, Serviciul Rutier Suceava și formaţiunile de profil din cadrul polițiilor municipale și orășenești au organizat o acţiune pe linia depistării şi sancţionării persoanelor care conduc autovehicule după ce au consumat băuturi alcoolice. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, au fost testaţi alcoolscopic 647 conducători auto, fiind constatate 21 infracţiuni, din care opt constituie fapte de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. S-au aplicat 274 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 111.500 lei. Au fost reţinute 28 permise de conducere reţinute şi retrase 23 certificate de înmatriculare.Vineri, la ora 21.30, o patrulă din cadrul Secției 10 Poliție Rurală Gura Humorului a oprit pentru control, pe DJ 209C, din comuna Berchișești, autoturismul condus de un localnic de 30 de ani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Sâmbătă, în jurul orei 23.55, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit, pentru control, pe DN 17, în afara localității Gura Humorului, autoturismul condus de un localnic de 22 de ani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Duminică, alţi doi şoferi au picat testul cu etilotestul. La ora 01.24, un echipaj din cadrul Poliției Municipiului Vatra Dornei a oprit, pentru control, pe str. Republicii din localitate, autoturismul condus de un tânăr de 24 de ani, din comuna Şaru Dornei. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.În jurul orei 02.35, în timp ce acționa pe DN 2E, în localitatea Capu Codrului, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, însă conducătorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia cu semnalele acustice şi luminoase pe DN 2E şi DN 17. Autoturismul a fost blocat în parcarea unui restaurant din comuna Păltinoasa. Conducătorul auto a fost identificat de polițiști ca fiind un tânăr de 26 ani din comuna Valea Moldovei și, întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

