Imagini de senzație, cu un sucevean care prinde păstrăv cu mâna, scufundându-se printre sloiuri de gheață

Miercuri, 28 Februarie 2018 (13:28:35)

Un tânăr din satul Prisaca Dornei, comuna Vama, proprietar de pensiune, a prins pește cu mâna, dintr-o păstrăvărie, scufundându-se la propriu printre sloiurile de gheață. Ștefan Gireadă, în vârstă de 25 de ani, a făcut scufundarea marți, la o temperatură de sub minus 15 grade. Tânărul a filmat isprava și spune că ce a făcut nu a fost nicidecum o nebunie, pentru că se antrenează aproape zilnic pentru astfel de scufundări. Tânărul, care a practicat mai multe sporturi în ultimii ani, ne-a povestit:„Am început cu dușuri reci, zilnice, practic de câteva luni de zile nu mai știu ce este apă caldă. După aceea am început să mă supun frigului, să intru în apa din iaz pe timp de iarnă. Așa am ajuns ca acum să nu mai simt acel fior care te face să nu poți rezista în apa rece, chiar și acum, când sunt temperaturi extreme”, ne-a povestit tânărul.În imaginile postate pe rețelele de socializare, tânărul intră în iaz, printre blocuri de gheață, prezentând o „încercare mai puțin obișnuită de pescuit la copcă”. Acesta se scufundă în apă și prinde cu mâna un păstrăv. Tânărul pare mai degrabă că se răcorește în apa din iaz, făcând și acrobații printre sloiuri. Ștefan Gireadă spune că a făcut totul doar pentru el, din plăcere, din dorința de a se autodepăși.

