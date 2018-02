Miercuri, 7 Februarie 2018 (13:49:23)

Îndrăgostiții care se pregătesc în acest an pentru cel mai important eveniment al vieții lor în doi sunt așteptați în acest weekend, la Iulius Mall. Aici se va desfășura Târgul de Nunți Bucovina, organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava, în colaborare cu Iulius Mall. Dacă sunteți îndrăgostiți până peste cap și încă aveți de pus la punct cele mai importante detalii pentru o nuntă ca-n basme, Iulius Mall vă vine în întâmpinare cu un târg ce răspunde tuturor așteptărilor și preocupărilor voastre. De vineri până duminică inclusiv, în perioada 9 – 11 februarie 2018, la etajul Iulius Mall Suceava se va desfășura Târgul de Nunți Bucovina. Evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava este unul cu tradiție, ajuns la cea de-a XI-a ediție, iar an de an atrage tot mai mulți expozanți și vizitatori. Expozanții le-au pregătit vizitatorilor oferte speciale, sfaturi pentru o nuntă perfectă și o tombolă cu premii surpriză. Sâmbătă şi duminică, de la ora 14.00, atmosfera va fi completată de recitaluri live susţinute de Alexandru Recolciuc, Iosefina Telescu şi formaţia Imperial.

32 de companii vor prezenta cele mai noi trenduri și o varietate de soluții pentru un eveniment reușit

În weekend, la Iulius Mall Suceava, 32 de companii vor prezenta cele mai noi trenduri și o varietate de soluții pentru un eveniment reușit. Pentru domnișoarele care visează la rochia perfectă vor fi prezentate creații ale renumitelor case de modă de profil, dar și ale atelierelor locale. Astfel, miresele vor putea proba și alege dintr-o ofertă bogată de modele, de la cele clasice, cu trenă, tip sirenă sau de prințesă, până la cele care se remarcă prin detalii, croiuri și lungimi ieșite din tipare. Și domnii își doresc o ținută impecabilă, așa că vor găsi, cu siguranță, costumul sau fracul ideal. Fie că optează pentru un look clasic, modern sau extravagant, modelele disponibile la Târgul de Nunți Bucovina vor fi pe măsura așteptărilor lor. În plus, vor avea posibilitatea de a achiziționa costume făcute la comandă. Din ofertă nu lipsesc bijuteriile, care îi vor încânta pe vizitatori cu variante de verighete cuceritoare, inclusiv cele cu pietre prețioase. Tot aici, domnii care nu au oferit încă inelul de logodnă vor găsi modele care să le dea curaj.

Aranjamente florale, decoruri și buchete de mireasă, coafuri și servicii de înfrumusețare

Pentru că oferă o gamă completă de servicii, o vizită la Târgul de Nunți Bucovina îi va ajuta pe îndrăgostiți să aleagă tot ce au nevoie pentru marele eveniment: aranjamente florale, decoruri și buchete de mireasă, coafuri și servicii de înfrumusețare, torturi, prăjituri, cosmetice și accesorii. În plus, vor putea consulta portofoliile companiilor care oferă servicii foto-video, pentru amintiri reușite. Nu lipsesc propunerile de invitații și mărturii, care pot fi elegante sau haioase. Iar dacă sunt la început cu pregătirile și nu au decis locația, îndrăgostiții vor găsi oferte ale restaurantelor din oraș. Tot la eveniment pot închiria limuzine, mașini de epocă sau trăsuri trase de cai, pot accesa programe de focuri de artificii, dar și să își facă planurile pentru destinația din luna de miere, la agențiile de turism prezente.