Bărbat trimis în judecată pentru că şi-a omorât în bătaie un vecin

Vineri, 2 Februarie 2018 (12:41:03)

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au anunţat trimiterea în judecată a unui bărbat care şi-a ucis în bătaie un consătean, în satul Dolheştii Mari, comuna Dolheşti. Crima s-a petrecut înainte de sărbătorile de Crăciun de anul trecut, iar din ancheta poliţiştilor şi a procurorilor criminalişti a rezultat că autorul a vrut să pedepsească victima după ce a surprins-o furându-i bunuri din casă. Pe lângă acest mobil, crima are în prim-plan şi consumul excesiv de alcool, aşa cum se întâmplă din păcate în marea majoritate a cazurilor de fapte comise cu violenţă. În rechizitoriul procurorilor se arată că victima, Vasile C., în vârstă de 37 de ani, era vecin cu fraţii Ion şi Vasile Chirilă. Cel din urmă, Vasile Chirilă, care avea să comită omorul, a fost plecat câteva luni la muncă în străinătate. Inculpatul a revenit acasă pe 19 decembrie, găsindu-l în casă şi pe vecin. Aparent, acesta nu a avut nimic de obiectat, iar în casă, pe parcursul mai multor seri, autorul, victima şi alte persoane au consumat alcool. Scandalul a izbucnit în ziua de 21 decembrie 2017, când, profitând de un moment de neatenţie al proprietarului, vecinul a părăsit locuinţa fraţilor Chirilă cu o sacoşă în care se aflau diverse bunuri aduse de inculpat din Belgia. Acesta din urmă l-a văzut şi l-a luat la bătaie. Mai târziu, s-a dus la casa victimei şi a chemat-o din nou la băut. În cursul serii, aflat sub influenţa alcoolului, agresorul l-a luat din nou la bătaie pe vecinul în vârstă de 37 de ani, lovindu-l inclusiv cu un par.Bărbatul bătut a fost dus de un martor până în curtea casei sale, unde s-a prăbuşit. Ulterior, după un apel la 112, personalul medical l-a găsit pe bărbatul bătut la intrarea în locuinţa sa, întins pe jos, în stare de inconştienţă.Bărbatul a fost preluat de o ambulanţă, dar a intrat în stop cardio-respirator şi în scurt timp a fost constatat decesul acestuia.Concluziile medico-legale au stabilit fără dubiu că moartea a fost cauzată de agresiunea violentă. Vasile Chirilă a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru infracţiunea de omor.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Bărbat trimis în judecată pentru că şi-a omorât în bătaie un vecin