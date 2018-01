Luni, 29 Ianuarie 2018 (17:39:25)

Rectorul Universității din Suceava, prof. univ. dr. ing. Valentin Popa, a preluat oficial conducerea Ministerului Educației, după ce Parlamentul a validat, luni, Guvernul Dăncilă.

Din 1990 și până în prezent, 23 de miniștri au condus frâiele educației din România, cea mai mare dinamică a schimbărilor înregistrându-se în ultimii șase ani, perioada în care au fost schimbați 13 miniștri ai Educației.

Înainte de votul din Parlament, rectorul propus pentru portofoliul Ministerului Educației în Cabinetul Dăncilă, a fost audiat în comisiile de specialitate ale Parlamentului, primind avizul, cu 22 voturi "pentru" și 12 "împotrivă". Interviul a durat aproape o oră și jumătate, nefiind lipsită de incidente.

Rectorul sucevean a primit din partea parlamentarilor USR și PNL o panglică tricoloră și un manual de gramatică, aceștia făcând aluzie la înregistrarea video care circulă în mass-media și care surprinde o serie de dezacorduri făcute în câteva dintre aparițiile sale publice.

Referitor la acest colaj video, Popa a declarat că: ”În acești ultimi șase ani în care am fost rector am făcut cu siguranță și dezacorduri, am avut și bâlbe și cuvinte stâlcite și greșeli gramaticale datorate emoțiilor și dorinței de a argumenta cu pasiune. Nu neg că am făcut astfel de greșeli și nu sunt onorante nici pentru un rector, cu atât mai puțin pentru un ministru al Educației”. Acesta a subliniat că în ultimele zile a fost „foarte, foarte batjocorit” pentru că a folosit cuvântul „pamblică”, argumentând că acesta este un regionalism din zona Moldovei.

„Sunt mândru că sunt bucovinean și voi folosi în continuare regionalismele pe care le-am folosit toată viața”, a precizat ministrul.

În comisia de audieri, Valentin Popa și-a prezentat activitatea profesională, menționând că întreaga sa experiență va fi folosită pentru a pune în aplicare programul de guvernare, în beneficiul elevilor, studenților și profesorilor din România, pentru ca educația să fie „captivantă, continuă și coerentă”.