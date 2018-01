Need Tour a lansat oficial zborurile Suceava – Antalya. Din toamnă vor fi operate curse charter spre Egipt

Joi, 25 Ianuarie 2018 (15:07:23)

Sucevenii vor avea la dispoziţie, începând cu luna iunie 2018, încă un zbor charter către destinaţii de vacanţă din Turcia. Tour-operatorul turc Need Tour, proaspăt intrat pe piaţa din România a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc la Consiliul Județean Suceava, că începând din acest an va oferi pachete de vacanţă pentru şapte nopţi în Antalya, cu zboruri charter de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava. La conferința de presă au participat președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, co-fondatorul Need Tour, Aytac Acikgoz și directorul Aeroportului Ștefan cel Mare Suceava, Ionuț Măriuța.

Zborurile din Suceava către Antalya vor fi operate în zilele de duminică, în perioada 3 iunie – 16 septembrie 2018. Zborul din Suceava va decola la ora 11:00 și va ateriza în Antalya la 13:00. Cursa charter retur va decola din Antalya la ora 8:00 și va ateriza la Suceava la ora 10:00.

„Tour-operator prin excelenţă, cu o existenţă de succes de 8 ani pe piaţa locală din Turcia, Need Tour este o companie în permanentă dezvoltare, ce îşi propune ca, începând cu acest an, să ofere o nouă dimensiune serviciilor turistice şi în România. Dezvoltarea noastră în România este extrem de firească, întrucât cunoaştem foarte bine această piaţă din proiectele anterioare întreprinse de membrii echipei noastre, inclusiv în Suceava, odată cu lansarea, în urmă cu doi ani, a primului zbor charter de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” către însorita Antalye. De această dată venim în faţa sucevenilor cu un proiect nou, ce constă într-un nou zbor de vacanţă către Antalya, însă de această dată, mizăm mai mult pe experienţa noastră şi a echipei pe care o coordonăm în România şi în Antalya, acolo unde avem baza operaţională, capabilă să ofere turiştilor servicii la un nivel superior faţă de cele cu care s-au obişnuit până acum. Vrem ca prin ofertele noastre să-i mulţumim pe turiştii care vor alege să-şi petreaca vacanţa în Antalya, astfel încât să beneficieze de un concediu excelent”, a declarat Aytac Acikgoz, co-fondator al Need Tour.

Președintele Cj Suceava, Gheorghe Flutur, a precizat că aceată cursă charter va fi operată cu un avion de capacitate mare, Boeing 737, cu 189 de locuri. Pachetele de vacanţă pentru şapte nopţi au preţuri începând de la 345 euro/persoană şi includ biletele de avion dus-întors cu toate taxele de aeroport incluse şi catering la bordul aeronavei, bagaj de mână şi bagaj la cală de până la 20 kg/persoană, 7 nopţi de cazare în regim All Inclusive sau Ultra All Inclusive, transfer la sol, asistenţă turistică în limba română la destinaţie şi asigurări medicale + STORNO. Pachetele de vacanţă Need Tour pot fi deja achiziţionate prin intermediul agenţiilor de turism partenere din judeţul Suceava: “cei care aleg să-şi facă planuri de vacanţă din timp, pot beneficia de reduceri Early Booking destul de mari, chiar până la 50%”, a subliniat reprezentantul agenţiei tour-operatoare.

Totodată, merită menţionat că tour-operatorul turc are în plan şi lansarea unei curse charter de pe aeroportul sucevean către Egipt, ce ar trebui să debuteze începând cu toamna anului 2018, cu un zbor pe săptămână.