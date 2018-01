Spectacol de teatru cu comunicare nonverbală, la Iulius Mall

Luni, 22 Ianuarie 2018 (15:20:11)

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava anunță premiera unui spectacol dedicat spațiilor neconvenționale. Sub titlul Mimesis, în regia lui Daniel Iordan, spectacolul va avea prima reprezentație duminică, 28 ianuarie, ora 17:00, la Iulius Mall. Mimesis este un spectacol care se adresează tuturor categoriilor sociale și de vârstă, al cărui concept are la bază comunicarea de tip nonverbal. Actorii comunică folosind mijloace specifice de tip mim, cu machiaj specific.De ce Mimesis? Începând cu definiția mimesisului, ca artă a imitației, regizorul Daniel Iordan a dezvoltat această idee provocând actorii la asumarea unui gest psihologic (poziție corporală) atunci când intră în raport cu o emoție venită din partea audienței. Pe scurt, preluarea emoției transpusă prin non-emoție. „Platon spunea că mimesisul este de fapt o imitație a imitației. De fapt, se pune întrebarea dacă mimesisul este o imitație a adevărului sau a unei iluzii. Din acest motiv, actorii care performează cu mijloace specifice mimului, trecând și prin exercițiul de statuie vivantă, nu fac altceva decât să preia, printr-un gest psihologic imitativ, o emoție venită din exterior, de la cei cu care vor intră în contact. În final, scopul acestui tip de performing este să transmită emoție. Conceptul are la bază necesitatea comunicării între oameni, având ca mesaj transcenderea emoției, care trebuie să depășească limita cunoașterii", a explicat regizorul Daniel Iordan. Distribuția spectacolului: Bogdan Amurăriței, Răzvan Bănuț și Sergiu Moraru.

