Amenzi rutiere de peste 15.000 de lei la Marginea, în doar trei zile

Luni, 22 Ianuarie 2018 (12:07:44)

Secţia 3 Poliţie Rurală Marginea a organizat, în perioada 19-21 ianuarie, o acţiune preventiv-reactivă pe raza de competență, pe linia asigurării unui climat de ordine publică și siguranță rutieră. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, în cadrul acţiunii au fost testaţi cu aparatul etilotest 90 conducători auto, fiind constatate 3 infracţiuni şi aplicate 46 sancţiuni contravenţionale, în valoare 15.425 lei. Au fost reţinute 5 permise de conducere şi au fost retrase 2 certificate de înmatriculare.Poliţia prezintă cazurile a doi bărbaţi care s-au ales cu dosar penal după ce s-au urcat la volan băuţi. Astfel, sâmbătă, la ora 17.20, un echipaj din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea a oprit pentru control, pe DN 2E, pe raza comunei Horodnic de Sus, autoturismul condus de un bărbat de 37 de ani, din comuna Voitinel. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului” ce va fi soluţionat procedural.Duminică, la ora 18.18, o patrulă din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea a oprit pentru control, pe un DC neclasificat de pe raza comunei Burla, autoturismul condus de un localnic de 64 de ani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului”, ce va fi soluţionat procedural.

