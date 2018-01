S-au ales cu dosare penale după ce s-au urcat la volan sub influenţa alcoolului sau fără a avea permis

Joi, 18 Ianuarie 2018 (13:43:59)

Doi bărbaţi vor răspunde penal după ce au fost prinşi de poliţişti călcând pe bec. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 23.40, un echipaj din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Mălini a oprit pentru control pe DN 2E autoturismul condus de un bărbat de 52 de ani din comuna Horodniceni. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Tot în noaptea de miercuri spre joi, la ora 00.30, o patrulă din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Gălăneşti a oprit pentru control, pe DJ 178 C Frătăuții Vechi, autoturismul condus de un tânăr de 25 de ani, din comuna Frătăuții Vechi.Din verificările efectuate în bazele de date s-a constatat faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.În cauză s-a întocmit dosar penal cu privire la comiterea infracțiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

