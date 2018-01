„Geometrie în culori”, expoziție de artă contemporană a artistului plastic Cătălin Alexandru Chifan

Joi, 18 Ianuarie 2018 (11:03:13)

La Muzeul Bucovinei (Muzeul de Istorie) s-a deschis miercuri, 17 ianuarie, expoziția de grafică și acuarelă „Geometrie în culori”, a artistului plastic Cătălin Alexandru Chifan, profesor doctor în arte vizuale la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” din municipiul Suceava. Înconjurat de prieteni, de elevi ai colegiului unde își desfășoară activitatea, Cătălin Alexandru Chifan ne-a spus că este prima sa expoziție „mai neconvențională". „Am încercat să redau niște lucrări, de data asta mai moderne, deși în ultimii ani am lucrat mai tradițional, în sensul că am realizat peisaje, portrete de femei din Bucovina. De această dată, am încercat cumva să rup lanțul, am venit cu o expoziție de artă contemporană, în care am experimentat și alte tehnici, după 20 de ani în care am lucrat în ulei". Artistul plastic sucevean s-a gândit că poate să facă și altceva. A combinat acuarela, cu creionul, cu carioca. „Geometrie în culori” prezintă 45 de lucrări, alese de autor din peste 400 de tablouri. O parte din lucrări au fost publicate într-un album de artă, la Editura Artes, Iași, 2017. Despre expoziția „Geometrie în culori” a vorbit criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc. ”Cătălin a fost o lungă perioadă de timp adeptul stilului academic, riguros, rigid și nu s-a gândit vreodată că va ajunge să facă așa ceva, să trateze arta într-o formă mai nonconformistă, mai modernă. Acum a adoptat, în cadrul acestei expoziții, tehnica acuarelei, care este fluidă, transparentă, care-i permite să se joace mai facil cu juxtapunerea de texturi, alături de tehnica graficii, care este un pic mai rigidă, robustă, dar care-l ajută să exprime mult mai bine ideile",a spus Delia Ioana Leizeriuc. Un lucru care a fascinat-o cu adevărat pe criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc la expoziția „Geometrie în culori” a fost acela că lucrările lui Cătălin Chifan „mă duc cu gândul și la siluetele cucuteniene, acele statuete ale zeiței Venus foarte venerate, pentru că întâlnim aceste inserții, aceste trasee, triunghiuri, linii, circulare în lucrările sale. El s-a inspirat din măștile tribale, africane, s-a inspirat din perioada preistorică. Cătălin a combinat foarte interesant perioada cubistă, influențele lui Pablo Picasso, cu aceste elemente intuitiv păstrate de Cătălin în ADN-ul său și transpuse mai apoi, aleatoriu, instinctual”. Momentul muzical a fost susținut de prof. Ciprian Gagiu. Evenimentul a fost organizat de Muzeul Bucovinei Suceava, Consiliul Județean Suceava și Uniunea Artiștilor Plastici din România. Expoziția „Geometrie în culori” va fi deschisă publicului până pe 15 februarie 2018.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului „Geometrie în culori”, expoziție de artă contemporană a artistului plastic Cătălin Alexandru Chifan