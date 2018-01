Activitate dedicată Unirii Principatelor din 1859, la Muzeul Bucovinei

Joi, 18 Ianuarie 2018 (13:08:29)

Împlinirea în acest an a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859 va fi marcată la Muzeul Bucovinei din Suceava printr-o activitate la care vor participa elevi ai claselor a X-a C și a X-a E de la Colegiului Național "Mihai Eminescu" din Suceava, îndrumați de profesor Rodica Cozaciuc. Manifestarea va avea loc începând cu ora 11, în data de 23 ianuarie 2018, în Sala de Conferințe a Muzeului de Istorie. Despre însemnătatea acestui moment, dar și despre personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza și marile lui realizări, va vorbi muzeograful Cristina Slavic. Ulterior, elevii vor face o vizită în expoziția permanentă a muzeului.Domnia lui Alexandru Ioan Cuza are o însemnătate primordială, prin aceea că a pus bazele statului unitar, dar totodată şi a statului modern. Cei şapte ani ai domniei lui Cuza reflectă pregătirea de pe poziţiile Unirii dobândite, a înfăptuirii unor noi etape din istoria poporului român, aceea a independenţei și a Marii Uniri din anul 1918.

