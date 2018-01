Şofer beat, implicat într-o tamponare

Marţi, 16 Ianuarie 2018 (11:45:08)

Un şofer care s-a urcat la volanul unui autoturism în stare avansată de ebrietate a fost implicat luni într-o tamponare. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 19.00, Poliția orașului Salcea a fost sesizată despre faptul că, pe DC 65 din comuna Dumbrăveni, a avut loc un eveniment rutier în care au fost implicate două autovehicule, iar unul dintre conducătorii auto se află sub influența băuturilor alcoolice.Poliţiştii deplasați la faţa locului au identificat autoutilitara condusă de un bărbat de 39 de ani din municipiul Suceava și autoturismul condus de un bărbat de 28 de ani din comuna Verești, ambele vehicule prezentând avarii ușoare ca urmare a tamponării.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto de 28 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

