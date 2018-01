Adolescent de 14 ani, sechestrat şi dus la „judecată”, în faţa unui alt minor

Marţi, 16 Ianuarie 2018 (16:05:20)

Un bărbat în vârstă de 27 de ani, din comuna Baia, a fost pus sub acuzare de poliţişti şi de procurori pentru o faptă gravă legată de sechestrarea şi lipsirea de libertate a unui minor în vârstă de 14 ani. Totul a plecat de la o banală altercaţie între copii, pe care adultul a vrut ulterior să o „rezolve” prin aducerea faţă în faţă a celor doi minori. În aceste condiţii, susţin anchetatorii, copilul de 14 ani a fost luat din stradă, urcat într-o maşină şi dus într-o casă, unde a fost şi lovit. Fapta s-a petrecut în prima zi a acestui an, în comuna Baia, însă suspectul principal, Marius Badea, a fost pus sub acuzare abia la începutul acestei săptămâni. Poliţiştii Secţiei 7 Rurale Mălini, care au efectuat cercetările în acest caz sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni, au dispus luni, 14 ianuarie, după completarea probatoriului, ca faţă de tânărul de 27 de ani să se înceapă urmărirea penală pentru comiterea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal şi lovirea sau alte violenţe. Din cercetări a rezultat că principalul autor a avut şi un complice, un tânăr de 24 de ani, care este cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal”. Acum două zile, luni, în urma administrării probatoriului şi a audierii celor doi suspecţi, anchetatori au decis ca Marius Badea să fie introdus în arestul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, în baza ordonanţei de reţinere pentru 24 de ore.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Adolescent de 14 ani, sechestrat şi dus la „judecată”, în faţa unui alt minor