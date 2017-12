Sâmbătă, 30 Decembrie 2017 (11:29:05)

O tradiţie neîntreruptă de 18 ani i-a adunat vineri la prânz pe cei care păstoresc Casa de Copii „Sfântul Gheorghe” din Dolhasca și pe invitații lor, la un concert de colinde, muzică şi urături, cu care copiii centrului au obişnuit audienţa la fiecare sfârşit de an. Adunaţi în jurul familiei preotului Gheorghe Saftiuc, copiii au încântat audienţa cu un program de colinde, muzică şi urături pentru noul an.

Copiii au cîntat colinde tradiționale, cântece populare și au făcut urături pentru noul an

Cea care le insuflă copiilor dragostea de credinţă şi tradiţie, de cântec şi poezie, preoteasa Mioara Saftiuc, le-a coordonat și de această dată munca, fiind în mijlocul lor şi în cadrul micului spectacol oferit celor prezenţi. Alături de ea, de mare ajutor în programul pus la punct pentru cei mici a fost Gabriel Bradu, un tânăr venit de puțin timp în centru, care i-a acompaniat la pian. Colinde precum ”Bună vreme la fereastră”, ”Pe cărarea șerpuită” cântate de copii, sau frumoase cântece populare interpretate de Maria Nichifor, Lavinia Pitaru sau cunoscuta Denisa Apetrei, au încântat audiența. Obiceiurile de Anul Nou, precum Jocul Caprei și al Ursului și un frumos Plugușor cântat au încheiat programul, pus în scenă de fiecare dată la sfârșit de an.

Înalt Preasfințitul Pimen, prezent în fiecare an la serbarea copiilor din așezământ

Colindele au fost primite cu bucurie de Înalt Preasfinţitul Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, prezent în fiecare an de la debutul spectacolului, precum şi de oficiali ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sub al cărui patronaj îşi desfăşoară activitatea centrul social, de profesori și invitați din Dolhasca. ÎPS Pimen le-a transmis şi de această dată recunoştinţa sa celor care, cu atâta dragoste, de ani de zile, sunt aproape de copiii centrului:”Sărbătoarea Nașterii Domnului este sărbătoarea copiilor. Ceea ce am văzut și am auzit astăzi este rodul ostenelii acestor copii, este roada muncii maicii preotese Mioara, a părintelui Gheorghe Saftiuc și a fiului lor Mihai. O familie care s-a dăruit trup și suflet pentru slujirea acestor copii cu multe nevoi. Zi de zi, acest așezământ are pace și dragoste creștinească și îl rog pe bunul Dumnezeu să le dea sănătate copiilor, minte la învățătură și ascultare. Trebuie să le aducem mulțumire și celor care, pe măsura dragostei și posibilităților, aduc ajutor material pentru buna desfășurare a viețuirii și activităților în acest așezământ de binefacere. Anul Nou să fie cu sănătate și bună sporire în toate.” În acest an au mai ținut să le fie alături celor care organizează evenimentul șefii unor instituții locale din Dolhasca, preoţi şi prieteni care au ajutat familia Saftiuc în activitatea lor din casa de copii de-a lungul întregului an. Alături de copii, urările pentru noul an au fost făcute și de această dată de profesorul şi poetul popular Vasile Râşca din localitate.

Realizări importante ale preotului Gheorghe Saftiuc pentru comunitatea din Dolhasca, în 26 de ani de păstorire

La finalul spectacolului, părintele Gheorghe Saftiuc a rememorat în câteva cuvinte strădania depusă în aceşti ani împreună cu întreaga familie, la creşterea şi educarea copiilor din centrul social și realizările ultimei perioade: ”Ne-am adunat astăzi în acest așezământ pentru copii, o iesle modestă în care l-am primit și noi pe Pruncul Hristos să se nască, un staul în care copiii acestui centru au cântat cu bucurie colinde în toată această perioadă. Nimeni nu are voie să fie trist în aceste zile ale praznicului Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, în fiecare an, cu binecuvântarea și înalta prezență a înaltului nostru părinte Pimen, organizăm cu drag această întâlnire de suflet a copiilor cu cei care îi sprijină, îi ocrotesc și încearcă să le facă viața mai frumoasă. E modul copiilor noștri de a mulțumi și de arăta sincera prețuire. Se împlinesc, în anul ce stă să înceapă, 19 ani de activitate în acest centru, o frântură de timp importantă atât ca mărime, dar și ca realizări. Ne-am străduit să ne facem misiunea bine, să fim o familie creștină pentru toți copiii care au viețuit aici de-a lungul vremii, sădirea valorilor morale dar mai ales a celor creștine, fiind o prioritate a noastră în acest centru. Biserica își împlinește și în acest centru familial rolul ei de mamă pentru cei cu o soartă vitregă. Laicul ”Om pentru om”, echivalent cu biblicul ”Iubește-ți aproapele” este principiul ce ne-a animat în cei 19 ani și va da și de aici încolo tonul acțiunilor noastre. În anul 2017 am reușit să împlinim un vis mai vechi, acela de a extinde grija noastră spre alte categorii vulnerabile. Cu puțin timp în urmă am participat cu toții la deschiderea unui Centru de Servicii Medico-Sociale la Dolhasca, spre bucuria comunității, un centru aflat sub oblăduirea bisericii și care începe să-și îndeplinească misiunea. Lucrătorii medicali din acest centru au asigurat în ultimele luni asistență și îngrijiri medicale la domiciliu pentru foarte mulți oameni. Am reușit în a doua parte a anului 2017 deschiderea unui Centru Medical pentru Îngrijirea Persoanelor Vârstnice, cu o capacitate de 20 de locuri, în care vârstnicii primesc pe lângă asistența religioasă, servicii medicale de înaltă calitate, siguranță și hrană.V-am spus toate acestea ca o mărturisire sinceră și smerită a unor lucruri pe care le facem în această comunitate, o exprimare a bucuriei mele ca preot în această parohie și ca tată al acestui așezământ. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate aceste realizări din acest an 2017 și domniilor voastre că ați găsit de cuviință să fiți prezenți la această sărbătoare și vă urăm un an nou bun, cu înnoiri duhovnicești și realizări în toate planurile.” Părintele Gheorghe Saftiuc le-a mulțumit în încheiere Înaltului Pimen pentru grija purtată lui în mod personal, familiei sale și i-a oferit Înaltului Arhiereu flori și o icoană cu Maica Domnului cu Iisus Hristos. Munca asiduă a preotului Gheorghe Saftiuc în folosul comunităţii din Dolhasca i-a adus recunoştinţa credincioşilor şi a întregii familii, din care fac parte astăzi şi copiii asupra cărora s-a aplecat cu atâta drag.