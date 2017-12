Sâmbătă, 30 Decembrie 2017 (13:39:15)

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Gălănești au pus joi în executare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru Cezar Gheorghe Ieremiță de 59 de ani, din comuna Frătăuții Noi, emis de Judecătoria Rădăuți la aceeași dată. Prin sentința emisă de magistrații rădăuțeni, bărbatula fost condamnat la un an și 8 luni închisoare, pentru săvârșirea a 3 infracțiuni de furt calificat și o infracțiune de deținere, comercializare sau utilizare de plasă monofilament.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți au dispus trimiterea în judecată a lui Cezar Gheorghe Ieremiță la începutul lunii februarie a anului 2016, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat. El era acuzat atunci că în timpul nopților de 1 spre 2 ianuarie 2016 și 24 spre 25 ianuarie ale aceluiaș an, împreună cu alți 4 inculpați a pătruns prin distrugerea lacătului de la ușa de acces, într-un magazin aparținând unei societăți din Frătăuții Noi, de unde au sustras bunuri în valoare de 4.500 de lei. La data de 2 februarie 2016, Cezar Gheorghe Ieremiță a fost reținut pentru 24 de ore împreună cu inculpatul Mihai Alexandru Sirețchi, după care cei doi au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

În urma unei alte infracțiuni comise de Ieremiță în perioada măsurii restrictive, acesta fiind prins pescuind cu plasă monofilament în apele unui lac, pe numele său a fost deschis un nou dosar penal, de astă dată pentru comiterea infracțiunii de deținere, comercializare sau utilizare de plasă monofilament. La sfârșitul anului 2016, bărbatul de 59 de ani a fost condamnat la 1 an și 8 luni de închisoare, cu suspendarea pedepsei sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani. În urma nerespectării cu rea credință a măsurilor de supraveghere și a obligațiilor impuse de instanța de judecată, instanța din Rădăuți revocă suspendarea sub supraveghere, prin sentința din data de 28 decembrie 2017, Cezar Gheorghe Ieremiță fiind condamnat la un an și 8 luni de închisoare cu executare, pentru săvârțirea a trei infracțiuni de furt calificat și o infracțiune de deținere, comercializare sau utilizare de plasă monofilament. Bărbatul a fost identificat în localitatea de domiciliu și trimis sub escortă la Penitenciarul Botoșani, pentru ispășirea pedepsei