,,Şi tu poţi fi Moş Crăciun", eveniment caritabil pentru copiii cu dizabilităţi de la Asociaţia "Freamăt de Speranţă"

Marţi, 19 Decembrie 2017 (11:06:59)

Copiii şi tinerii cu dizabilităţi înscrişi în programul de reabilitare şi recuperare al Asociaţiei "Freamăt de Speranţă" l-au primit recent pe Moş Crăciun, în cadrul unui proiect caritabil iniţiat de Sebi Crăciun şi care a ajuns anul acesta la a V-a ediţie. Proiectul a căpătat an de an amploare şi din ce în ce mai mulţi oameni de bine s-au alăturat visului lui Sebi Crăciun de a schimba viaţa cenuşie a persoanelor cu dizabilităţi şi de a aduce în casele lor speranţă.Lui i s-a alăturat încă din primul an şi primarul Mihăiţă Negură.Anca Crăciun, mama micului poet şi preşedinta Asociaţiei "Freamăt de Speranţă", a precizat: ,,A fost evenimentul care a încununat cu succes anul 2017 pentru Asociaţia Freamăt de Speranţă.Peste 200 de persoane au făcut ca localul Aquarius Center, gazda evenimentului, să pară a fi neîncăpător. Oameni din Câmpulung Moldovenesc, Suceava, Vatra Dornei, Iaşi, Botoşani, Hunedoara, Bucureşti, din străinătate (Italia, Spania, Germania, USA ) au dăruit un real freamăt de speranţă copiilor prezenţi la evenimentul caritabil Şi tu poţi fi Moş Crăciun, ajuns cu voia lui Dumnezeu la cea de a V-a ediţie. Sponsorii acestui eveniment au fost oamenii...oamenii ce cred că lumea cenuşie a persoanelor cu dizabilităţi poate fi schimbată cu o îmbrăţişare, o vorbă bună, un mic dar.Organizatorii mulţumesc tuturor celor ce s au alăturat şi au extras câte un bileţel făcând, astfel ca cei 32 de copii beneficiari să fie extraşi de două chiar de trei ori în cazurile copiilor cu nevoi speciale, dar şi doamnei Mirela Troase, gazda evenimentului, doamnei Nusa Nisioi pentru delicioasele prăjiturele de post, doamnei Kristina Tivodari pentru deliciosul tort oferit copiilor şi domnului Iulian (Yulmis foto) pentru sonorizare şi filmare. Aurică Ieremie, şi ea persoană cu dizabilităţi aflată în scaun cu rotile, a croşetat căciulite şi fulare, tot timpul anului, pentru toţi copiii.Organizatorii au onorat-o cu titlul de membră de onoare a Asociaţiei Freamăt de Speranţă, menţionând că este unul din voluntarii cei mai active ai comunităţii".Şi elevii de la Colegiul Naţional "Petru Rareş" au fost alături de copiii cu dizabilităţi, oferind suma de 1907 lei adunaţi din donaţii de la clasele a X-a participante şi daruri. Mai mult de atât, 20 de liceeni s-au deplasat la Câmpulung Moldovenesc şi au petrecut o întreagă după-amiază cu tinerii cu dizabilităţi. "O surpriză imensă a fost şi faptul că domnul Cătălin Moldovan, unul din cei 119 copii crescuţi de către părintele Mihai Negrea, regretatul stareţ de la mănăstirea Podul Coşnei, a venit de la Iaşi să le fie alături, dăruind speranţă copiilor. S-au achiziţionat obiecte hand made create de copii cu dizabilităţi în valoare de 220 lei, bani ce vor fi redirecţionaţi proiectului Clinica de Recuperare din Bucovina, alături de cei 1.907 lei primiţi de la Colegiul Naţional Petru Rareş", a mai precizat Anca Crăciun.

