Memorialul Baraboi - Braicu și ”Bun venit acasă!”, două acțiuni pline de emoție desfășurate la Colegiul de Industrie Alimentară

Marţi, 19 Decembrie 2017 (15:19:08)

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava a organizat marți, 19 decembrie, a VI-a ediţie a Memorialului Baraboi – Braicu, și acțiunea „Bun venit acasă", dedicată seniorilor – profesorilor pensionari care au slujit cu mare dăruire Colegiul alimentar, două manifestări pline de emoție.În prima parte a zilei, activitățile elevilor și profesorilor de educație fizică au fost dedicate, in memoriam, profesorilor Valeriu Baraboi și Ioan Gavrilă Braicu, doi profesori de neuitat. „Lor le dedicăm acest memorial, ajuns la ediția a VI-a. Au fost implicați elevii școlii nostre, care au jucat volei, fete și băieți, și șah, după care au fost premiați. Le-am oferit tricouri inscripționate cu Memorialul Baraboi - Braicu, tricouri de care s-a ocupat profesorul Constantin Vlad (el a găsit sponsori pentru 50 de copii), diplome, cu sprijinul lui Mihai Androhovici, vicepreședinte al Federației Române Sportul pentru Toți, și dulciuri”, ne-a spus Maria Reuț, profesor de educație fizică și director adjunct al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. Memorialul Baraboi – Braicu s-a desfășurat în sala de sport a Colegiului Alimentar. La acțiune a fost prezentă soția profesorului Braicu, profesoara Viorelia Braicu, dar și fiul acestuia, Bogdan Braicu. Fiul regretatului Ioan Gavrilă Braicu, „o amintire vie dincolo de moarte" (un profesionist desăvârşit în tot ceea ce a făcut, care şi-a dedicat întreaga viaţă sportului, în discipline cum ar fi oină, baseball, softball, dar şi handbal sau box), Bogdan Braicu a oferit în dar Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava o minge de volei cu autografele jucătorilor echipei „Tricolorul Ploiești", care are mari șanse să devină campioana României. La rândul lui, a primit din partea profesoarei Maria Reuț un tricou inscripționat cu Memorialul Baraboi - Braicu. Toți cei prezenți la eveniment au păstrat un moment de reculegere și au participat la o slujbă de pomenire. Prezent la eveniment, purtătorul de cuvânt al Societății Culturale ”Steaua Nordului” Botoșani, Dorel Gaftoneanu, i-a oferit profesoarei Viorelia Braicu Medalia de Aur ”Steaua Nordului”. În partea a doua a zilei, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară s-a desfășurat proiectul „Bun venit acasă", în aula colegiului, unde s-au adunat toții seniorii, profesorii pensionari, dar și actualii profesori, care s-au bucurat de un concert emoționant de colinde românești și din repertoriul internațional susținut de elevii liceului. Circa 25 de profesori pensionari au aplaudat și s-au bucurat realmente de surpriza pregătită de conducerea Colegiului Alimentar, apreciind faptul că nu au fost dați uitării.

