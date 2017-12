Amenzi de peste 100.000 de lei şi 18 permise reţinute în cadrul unei acţiuni pentru depistarea şoferilor beţi

Marţi, 19 Decembrie 2017 (12:29:07)

În perioada 15.12.-17.12.2017, Serviciul Rutier Suceava și formaţiunile de profil din cadrul polițiilor municipale și orășenești, sprijiniți de polițiștii de ordine publică atestați să desfășoare activități de poliție rutieră, au organizat o acţiune pe linia depistării şi sancţionării persoanelor care conduc autovehicule după ce au consumat băuturi alcoolice. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, au fost testaţi alcoolscopic 1.061 conducători auto, fiind constatate 14 infracţiuni, cele mai multe constituind fapte de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. S-au aplicat 297 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 107.324 lei, au fost reţinute 18 permise de conducere reţinute şi retrase 25 certificate de înmatriculare.La capitolul exemple, poliţia prezintă cazurile a trei bărbaţi care s-au urcat la volan sub influenţa băuturilor alcoolice. La data de 16.12.2017, în jurul orei 19.30, un echipajul rutier din cadrul Poliției Municipiului C-lung Moldovenesc a oprit pentru control pe strada Calea Bucovinei din localitate autoturismul condus de un localnic de 49 de ani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.În aceeași zi, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control pe DN 17, în comuna Dorna Candrenilor, autoturismul condus de un bărbat de 47 de ani, din municipiul Vatra Dornei. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.La data de 16.12.2017, ora 22.25, o patrulă din cadrul Secției 12 Poliție Rurală Preutești a oprit pentru control, pe DC 1 din comuna Bunești, autoturismul condus de un bărbat de 59 de ani, din municipiul București. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

