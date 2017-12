Winter Charity Fair, târg de Crăciun pentru promovarea artiștilor locali și susținerea unei cauze umanitare

Joi, 14 Decembrie 2017 (11:08:31)

În perioada 15-16 Decembrie, Susțin Beard Brothers și The Sisterhood Suceava invită sucevenii la Winter Charity Fair. Campania urmărește promovarea artiștilor locali, pentru a-și expune și vinde lucrurile, dar și susținerea unei cauze umanitare. Fondurile strânse în urma târgului vor ajunge la Oana, ce suferă de tetrapareză spastică și se poate deplasa doar cu ajutorul unui scaun cu rotile, având nevoie de mai multe proceduri pentru ca muşchii de la picioare să nu se atrofieze. În acest an, voluntarii au decis să se preschimbe în ajutoarele moșului și să îi ofere Oanei cel mai frumos Crăciun de pana acum.Pe data de 15 Decembrie, 31 Motor’s Pub va găzdui prima parte a acestui eveniment. Pe scenă își vor face apariția diverși artiști locali precum Marius Aluncărițe, Bogdan Istrate, trupa The Vibes și Hașovschi Alexandru & Band, dar și surpriza serii-mult așteptata BLACKOUT BAND. Sâmbătă, începând cu ora 10, evenimentul va continua în incinta Iulius Mall, unde artiștii locali Art To Wear by Raluca Ioniță, Miriana Ioniță, Eleni’s Handmade by Elena Leonte, AG Handmade Leather by Gheorghe Acatrinei, The dress shop by Olga Mihoc, Alex Mazapiuc, Cristi Stavovei, Verciuc Mihai, Pintilescu Alina Silvia, Mateiciuc Cristian și Andreea Brezuica vor pune la dispoziția publicului o multitudine de produse, de la decorațiuni de Craciun lucrate manual, la haine și chiar tablouri. Pentru a sărbători reușita campaniei împreună cu ei, voluntarii organizației invită publicul sâmbătă seara, începând cu ora 23:00, în Strikers Club la Reggae Christmas Party, un moment de relaxare ce marchează finalul și, totodată, ducerea la bun sfarșit a scopului lor. În cadrul evenimentului se va ține un moment de reculegere din respect pentru regele Mihai I.

