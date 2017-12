Studenți ai Universității din Suceava, premiați la un concurs de IT

Miercuri, 13 Decembrie 2017 (11:08:33)

În perioada 8 – 10 decembrie 2017, Liga Studenților din Facultatea de Automatică și Calculatoare „LigaAC” din cadrul Universității de Vest Timișoara a organizat Concursul „iTEC” (IT Engineering Contest) Winter Edition. Concursul, la care participă studenți și elevi din toată România, este structurat pe șase domenii distincte: Algoritmica, Embedded Development, Game Development, Graphic Design, Mobile Development și Web Development. O parte dintre probe, Embedded Development, Game Development, Mobile Development și Web Development, s-au desfășurat pe o perioadă de 48 de ore, non-stop (Hackathons).Anul acesta, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a participat cu opt echipe. La proba de Embedded Development, care a constat în realizarea unui joc tetris, atât pe partea de programare a jocului, cât și de realizare a modulului în format fizic, echipa „InelX” din Suceava, formată din Alexandru Ilie Maciuc și David Gherasim, a obținut locul II din 23 de echipe competitoare. Celelalte echipe USV i-au avut în componență pe: Mădălina Maria Mitricioaei, Ionuț Șandru, Radu Cristian Scutelnicu, Emilian Lupu, Iulian Lavric, Andrei Postelnicu, Daniel Grigoriciuc, Adrian Popescu, Daniel Polocoșer, Alberto Cîrdei, Leonard Ostafe, Alexandru Sili, Marian Mihai Nemțoi. iTEC este un concurs dedicat atât studenților, cât și elevilor pasionați de domeniul IT. Ajuns în iarna anului 2017 la ediția cu numărul 11, concursul reunește în fiecare an peste 200 de participanți, aducând în contact mediul academic cu cel economic din acest domeniu prin intermediul companiilor partenere. Pentru mai multe informații despre concursul „iTEC” se poate accesa link-ul: https://itec.ligaac.ro/

