Miercuri, 13 Decembrie 2017 (14:01:22)

Clasa de pian a profesoarei Adriana Iftimiu de la Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava a organizat marți, 12 decembrie, recitalul „Armonii de iarnă”. După cum a spus profesoara, an de an, „dorim să simţim alături de dumneavoastră emoţia acestui moment deosebit ce ne face să trăim mai intens valorile artistice la ele acasă. Recitalul din această seară ne invită să pătrundem în atmosfera armonioasă a Crăciunului, în ambianţa înfăşurată de ceea ce este copilăresc, bun şi frumos". Prin energie şi entuziasm s-a făcut remarcat, la începutul recitalului, elevul Dumitriu George, clasa a V-a, care a interpretat „Studiul nr. 63 de Carl Czerny ” şi colindul „ We wish you a Merry Christmas”. În continuarea programului, eleva Avasiloaie Vanesa, din clasa a VI-a, a transmis publicului, prin interpretarea ei, un amestec de graţie şi delicateţe prin piesa „Regretul păpuşilor” de César Franck. Prin ambiţie şi perseverenţă s-a remarcat și elevul Zetu Betuel, clasa a VI-a. El a interpretat “Menuet” de W.A.Mozart şi “Miniatura nr.1” de Sabin Drăgoi. Cu bucurie, cei prezenți au primit mireasma Crăciunului în sunet de clopoţei adusă de elevul Constandache Ştefan, clasa a VII-a, care a interpretat piesele „Per Noel” şi „Ispas” de Dimitrie Vulpian. Cu graţie a păşit pe scenă și eleva Costan Iris, clasa a VII-a, care a interpretat „Die Moldau” de Bedrich Smetana. Cu timiditate, dar totuşi foarte încrezătoare a urcat pe scenă eleva Semeniuc Iasmina, clasa a VII-a, și a interpretat „Studiul op.139 nr.12” de Carl Czerny. Prin perseverenţă şi seriozitate s-a făcut remarcat elevul Oanea Robert, clasa a VII-a, care a interpretat: „Air national de la Russie” de Carl Czerny şi „ Ecoseză” de Ludwig van Beethoven. În atmosfera dansului francez a fost dus publicul de eleva Creangă Ana, clasa a VIII-a, care a interpretat „Menuet în Sol M ” de Ludwig van Beethoven şi „ Love story theme”. Cu emoţie a venit alături de colegii săi eleva Ţaran Mihaela, din clasa a IX-a, anul I pian, care a interpretat „Thema din Klaviersonate” de W. A. Mozart, aranjament pentru începători. Pe scenă a urcat apoi „fata cu surprizele", Melinte Ioana, clasa a IX-a, anul I pian, care a interpretat „Liebestraum” de Franz Liszt, variantă prelucrată pentru începători. Ambiţioasă şi foarte muncitoare, eleva Lupescu Andreea, clasa a IX-a, anul I pian, a interpretat „Studiu op. 10 nr. 3” de Frederic Chopin, varianta pentru începători, şi colindul „A Holy Night” compus de Adolphe Adam. „Este suficient să rosteşti cuvântul muzică şi o mulţime de imagini, de senzaţii, de sentimente se deşteaptă, cer să iasă la lumină. Cum altfel decât prin interpretarea talentatului meu coleg, elev în clasa a IX-a, pentru care niciodată, nimic nu este prea greu”, a fost prezentat Erhan Alexandru, care a interpretat tangou-ul „Iarna” de Astor Piazzola. Cu carismă şi talent a urcat pe scenă Bontean Magdiel, clasa a X-a, pentru a interpreta „Rondino” de Anton Diabelli. Prin seriozitate şi muncă s-a remarcat elevul Tatar Andrei, clasa a X-a, care a interpretat „Vals nr. 2” de Dmitri Sostakovici. Sensibil şi deosebit de expresiv, elevul Pamparău Octavian, clasa a X-a, a interpretat cu multă dăruire piesa „O sară la stână”, de Ciprian Porumbescu. Următorul moment din recital a aparținut unui elev talentat, sub mâna căruia sunetele prind culoare: Vlăduţ Roba, clasa a XI-a, care a interpretat piesa „Ice”, de Brain Crain. A urmat armonia duetelor. Într-o atmosferă romantică şi luminoasă, eleva Pintilei Ana Maria şi elevul Pentilescu Cristian din clasa a VIII-a au interpretat „Romance op. 54 nr. 5” de Carl Reinecke. Într-un aranjament pentru pian la patru mâini, publicul a ascultat „Parigi o cara noi lasceremo” din actul II al operei Traviata de Giuseppe Verdi, în interpretarea elevilor Marcu Adrian, clasa a XI-a, şi Flămânzeanu Cristina, clasa a X-a. „Poezia şi melodia, sunetul şi cuvântul merg mână în mână, completându-se, contopindu-se, devenind adevărată artă. Acest lucru va fi realizat într-un mod cu totul deosebit de doi elevi talentaţi, Ilincăi Nicolae, clasa a XII-a - voce, de la clasa prof. Corjan Viorica, acompaniat la pian de eleva Grosu Teodora, clasa a X-a. Ei vor interpreta colindul ” a fost prezentarea următorului moment din ”Armonii de iarnă”Au urmat Erhan Alexandru şi Forminte Marian, clasa a IX-a, care cu agilitate şi sensibilitate au interpretat „Dansul ungar” de Johannes Brahms. Tot în armonia duetelor au urcat pe scenă elevii Pamparău Octavian şi Duciuc Samuil, clasa a X-a, care au interpretat piesa „Morning mood” de Edvard Grieg. Duetul Melinte Ioana - voce şi Erhan Alexandru - pian au interpretat piesa „Once upon a December”. Recitalul „Armonii de iarnă” s-a încheiat cu una dintre cele mai cunoscute piese de iarnă din lume, „Jingle Bells” de James Pierpont, într-un aranjament pentru pian la 6 mâini, interpretată de elevii Erhan Alexandru, Forminte Marian şi Raicu Alexandru, clasa a IX-a.