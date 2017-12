S-a urcat la volan băut şi s-a ales cu dosar penal

Luni, 11 Decembrie 2017 (13:02:47)

Un bărbat în vârstă de 46 de ani va răspunde penal după ce s-a urcat la volan sub influenţa băuturilor alcoolice. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminică, la ora 12.35, o patrulă din cadrul Poliției comunale Șcheia a oprit pentru control pe DJ 178A, din localitate, autoturismul condus de un localnic de 46 de ani.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

