Elevi de la Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare” Suceava, Moş Nicolae pentru cei de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă

Vineri, 8 Decembrie 2017 (11:07:25)

Elevii voluntari ai clasei a VI-a de la Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare” Suceava, coordonaţi de profesor diriginte Bucaciuc-Mracica Elisabeta şi părinţii elevilor, au dus daruri pentru 32 de elevi de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava. Cu bucurie şi emoţie i-au primit elevii din clasele a IV-a B, a VI-a A, a VI-a C şi a VIII-a C coordonaţi de directoroarea Lupascu Gabriela şi profesorii diriginţi şi psihopedagogi Clim Cristina, Cazan Laura, Monachu Monica, Haucă Elena, Golea Sînziana, Neofet Gabriela, Tcaciuc Dana, Sfichi Mihaela si Cuconu Florinela. În cadrul activităţii ,,Ghetuţa lui Moş Nicolae” elevii de la cele două şcoli au socializat, au citit împreună felicitările scrise de elevii de la Colegiul Naţional ,,Ştefan cel Mare” Suceava, au ascultat Legenda lui Moş Nicolae, au discutat despre tradiţii şi obiceiuri de Moş Nicolae în România şi în alte ţări. La finalul activiăţii au stabilit data viitoarei vizite la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă.

