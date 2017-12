Corala de fete a Colegiului „Ștefan cel Mare” Suceava, duminică, în finala Galei Premiilor Excelsior

Joi, 7 Decembrie 2017 (13:48:02)

Corala de fete „Ciprian Porumbescu” a Colegiului Național „Ștefan cel Mare” Suceava, dirijor pr. prof. Lucian Tablan Popescu, a ajuns în finala Concursului Național Gala Premiilor Excelsior, eveniment care va avea loc duminică, 10 decembrie, într-un studio al Televiziunii publice și va fi transmisă în direct la TVR 2, începând cu ora 14:45. Evenimentul își propune să premieze cele mai reprezentative coruri școlare de amatori din România. Cel mai bun cor, desemnat de juriul de specialitate dintre cele zece coruri finaliste, va reprezenta România, ca primă opțiune a Televiziunii Române, la Concursul Internațional „Eurovision Choir of the Year 2018”, organizat la nivel internațional de European Broadcasting Union (EBU).Evenimentul va fi prezentat de Iuliana Tudor și Liana Stanciu. Gala Premiilor Excelsior le are invitate speciale pe cântărețele Ruslana și Helena Paparizou, laureate ale concursului muzical Eurovision în 2004, respectiv 2005, care vor susține recitaluri extraordinare. Cele zece coruri finaliste, participante la prima ediție a Galei Premiilor Excelsior, sunt: Corul „Unison”, Corala de fete „Ciprian Porumbescu” a Colegiului Național „Ștefan cel Mare„ Suceava, Corul „Angeli Junior”, Corul „Orfeu”, Corul de Copii și Tineret „Simbol”, Corala „Fantasia”, Corul „Bravissimo”, Corul „Soli Deo Gloria”, Corul de Copii „Meloritm” și Corul „Sfânta Elisabeta”. Juriul finalei Concursului va fi format din: Gheorghe Zamfir – naist virtuoz și compozitor; prof. univ. dr. Valentin Gruescu – maestru dirijor, Daniel Jinga – maestru de cor la Opera Națională București, Adrian Găzdaru – directorul Teatrului Excelsior și Ana Maria Târâială – redactor muzical TVR. Organizatorii susțin că Gala Premiilor Excelsior propune un spectacol al diversității, care să pună în valoare personalitatea artistică a corurilor, calitatea interpretării vocale, calitatea artistică a momentului prezentat, reflectată în elementele coregrafice, vestimentare etc. În consecință, nu e un simplu spectacol coral. De asemenea, Gala Premiilor Excelsior este una dintre manifestările de anvergură prin care Teatrul Excelsior își propune să fie o rampă de lansare pentru tinerele talente, dar și un prilej de întâlnire cu profesioniști pentru grupurile corale din România. Programul asigură, pe lângă o platformă educațională, spații de desfășurare și manifestare, dar și acces la scenă, pe care talentul tinerilor interpreți să fie pus în valoare și recunoscut public. Evenimentul este organizat de Primăria Capitalei prin Teatrul Excelsior, în parteneriat cu Societatea Română de Televiziune.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Corala de fete a Colegiului „Ștefan cel Mare” Suceava, duminică, în finala Galei Premiilor Excelsior