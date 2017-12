Trupa de rock Scarlet Aura concertează la USV

Luni, 4 Decembrie 2017 (12:55:13)

Casa de Cutură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava organizează luni, 11 decembrie, un concert cu trupa de melodic rock/ metal Scarlet Aura. Evenimentul va avea loc în Auditorium ”Joseph Schmidt”, de ora 19.00. Prețul unui bilet este de 10 lei pentru studenți, elevi și pensionari (se pot achiziționa de la sediul Casei de Cultură a Studenților) sau 20 de lei, preț întreg, (se poate achiziționa și on-line de pe ccs-sv.ro și biletesuceava.ro)Scarlet Aura este o trupă de melodic rock/ metal, relativ tânără, care a avut colaborări cu nume legendare precum: Europa, Helloween, Nazareth, Accept, Gotthard, Sabaton, Jorn, Pretty Maids, Delain, Beast Beat, Dave Evans și multe altele. Noul single "The Beast Within Me" a fost lansat pe 1 septembrie 2017, fiind urmat de lansarea noului album "Memories" la sfârșitul lunii septembrie 2017.Scarlet Aura este energie, este pozitivism, lumină, ambiție și iubire.

