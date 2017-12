S-au ales cu dosare penale după ce s-au urcat la volan fără a avea permis de conducere

Luni, 4 Decembrie 2017 (12:09:35)

Trei bărbaţi vor răspunde penal după ce au ieşit în trafic la volanul unor autoturisme deşi nu deţin permise de conducere. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminică, în jurul orei 14.20, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit pentru control, pe str. Calea Obcinilor din municipiul Suceava, autoturismul cu număr de înmatriculare provizoriu condus de un bărbat de 44 de ani, din comuna Șcheia. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că autoturismul nu este înmatriculat, autorizația provizorie de circulație fiind expirată din 26.11.2017. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat”, ce va fi soluționat procedural.Tot duminică, la ora 22.30, o patrulă din cadrul Secţiei 9 Poliţie Rurală Moara a oprit pentru control pe DJ 209D, din localitatea Stroiești, autoutilitara condusă de un localnic de 28 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.Duminică noapte, la ora 23.35, o patrulă din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea a oprit pentru control, pe un drum comunal neclasificat din localitate, autoturismul condus de un localnic de 21 de ani.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.Cu dosar penal s-a ales şi un tânăr în vârstă de 20 de ani, din comuna Ciocănești, după ce a ieşit în trafic cu un autoturism neînmatriculat, pe care erau montate plăcuţe aparținând altui autoturism. Tânărul a fost tras pe dreapta în noaptea de duminică spre luni, la ora 01.37, de o patrulă din cadrul Secției 15 Poliție Rurală Vatra Dornei, pe raza comunei Iacobeni, în intersecția DN 17, cu DN 18i. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că autoturismul nu este înmatriculat, plăcuțele cu numărul de înmatriculare montate pe acesta aparținând altui autoturism. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” și „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul cu numere false de înmatriculare”, ce va fi soluționat procedural.

