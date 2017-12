Au provocat accidente rutiere şi au fugit de la locul faptei

Luni, 4 Decembrie 2017 (12:20:43)

O femeie în vârstă de 40 de ani şi un tânăr de 20 de ani s-au ales cu dosare penale după ce au provocat accidente rutiere şi plecat de la locul faptei. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, în noaptea de duminică spre luni, la ora 00.05, în timp ce conducea autoturismul pe DN 2, în afara localității Pătrăuți, un localnic de 20 de ani nu a păstrat o distanță regulamentară în mers și a intrat în coliziune față-spate cu atelajul hipo care circula în fața sa, condus de un tânăr de 25 de ani, din comuna Dornești, pe care l-a proiectat în șanț.În urma accidentului, a rezultat rănirea ușoară a căruţaşului, a pasagerului din atelaj, un tânăr de 18 ani, din comuna Mitocu Dragomirnei, şi a unui tânăr de 22 de ani, din comuna Pătrăuți, pasager în autoturism, care au fost transportați cu ambulanţa la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. După accident, conducătorul auto a plecat cu vehiculul de la fața locului fără încuviințarea poliției, fiind identificat în jurul orei 02.20.Cei doi participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru conducătorul atelajului hipo și de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, pentru conducătorul auto, după care, la spital, li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției” şi „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, ce va fi soluționat procedural.Duminică, la ora 16.30, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată despre faptul că în parcarea unui magazin din localitate a avut loc un accident rutier, iar conducătorul auto a părăsit locul faptei. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că în jurul orei 15.30, în timp ce se deplasa prin parcarea magazinului, un bărbat de 56 de ani, din orașul Gura Humorului, a fost acroşat de un autoturism care efectua o manevră de mers înapoi și al cărui conducător auto a părăsit locul accidentului. Victima s-a prezentat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. În urma activităților întreprinse de polițiști, conducătoarea auto implicată în eveniment a fost identificată ca fiind o femeie de 40 de ani, din municipiul Suceava. Cei doi participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care, la spital, conducătoarei auto i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă” şi „părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției”, ce va fi soluționat procedural.

