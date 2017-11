Elevii și profesorii Colegiului „Al. I. Cuza” au sărbătorit Ziua României

Miercuri, 29 Noiembrie 2017 (15:30:08)

Elevii și profesorii Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava au sărbătorit în avans Ziua României, activitățile propuse vizând intensificarea interesului pentru cunoaşterea, păstrarea şi transmiterea istoriei românilor, a tradiţiilor specifice poporului nostru, dezvoltarea dragostei faţă de ţară şi de tot ce are valoros poporul nostru, păstrarea fiinţei naţionale prin cântec şi poezie. Ziua Naţională este precedată în calendarul sărbătorilor legale de o altă zi importantă, 30 noiembrie, ziua Sfântului Apostol Andrei, părintelui creştinismului românesc, patronul și ocrotitorul bisericii „Sf. Andrei” din Burdujeni și, implicit, al liceului menționat. Cele două sărbători au fost reflectate aşa cum se cuvine la Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” din Suceava printr-o activitate denumită „Mândru că sunt român”, în data de 29 noiembrie, sub îndrumarea unui colectiv inimos de profesori, coordonat de prof. Beatrice Filipiuc si prof. Mihaela Șerban.”Mândru că sunt român” a fost un buchet de momente artistice, de obiceiuri populare, de tradiţii strămoşeşti și bucate tradiţionale organizate sub forma unui concurs între opt clase (două clase a IX-a, două clase a X-a, trei clase a XI-a și o clasa a XII-a) şi un juriu format din prof. Ovidiu Arganisciuc, directorul colegiului, prof. Florentina Năsulea și prof. Silvia Pintea. A prezentat elevul Alexandru Balan. Misiunea juriului a fost una dificilă întrucât toate standurile au avut o prestaţie peste aşteptări, astfel că toate clasele participante au fost premiate de directorul colegiului, Ovidiu Arganisciuc Activitatea concepută sub forma unei șezători în cadrul căreia elevii au recitat poezii și au interpretat cântece despre țară a încununat într-o manieră emoționantă evenimentele organizate de-a lungul zilei.„Rolul acestor activităţi extraşcolare este acela de a ţine trează în conștiinţa tinerei generaţii această mândrie de a fi român, care să fie manifestată acasă, la şcoală, în ţară şi în afara ei”, a menționat profesor Mihaela Șerban, la înmânarea diplomelor. La final, prof. Beatrice Filipiuc a adresat calde mulţumiri profesorilor, elevilor şi părinţilor, care şi-au adus contribuţia la reuşita celebrării acestei activităţi:”Ne dorim să putem sluji toţi, în numele binelui, adevărului, credinţei strămoşeşti, iubirii de neam şi ţară, uniţi prin misiunea noastră de modelatori ai copiilor şi tinerilor, şcoala şi valorile ei. La mulți ani, 1 decembrie!”

