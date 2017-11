”Săptămâna Educaţiei Globale”, la Grădiniţa ”Pinocchio” Fălticeni

Marţi, 28 Noiembrie 2017 (12:50:16)

În perioada 18-26 noiembrie, la Grădiniţa cu Program Prelungit ”Pinocchio” Fălticeni, s-a desfăşurat ”Săptămâna Educaţiei Globale”, program facilitat de Centrul Nord-Sud al Consiliului Europei, care se află la cea de-a XIX-a ediţie. Tema propusă pentru acest an a fost ”Lumea mea depinde de noi”. Activităţile de la grădiniţă au urmărit abordarea, la nivelul copiilor preşcolari, a problematicii cetăţeniei globale. Au fost desfăşurate numeroase activităţi în care au fost implicaţi preşcolarii grupei mari sub îndrumarea educatoarelor Adriana Samson şi Aurora Ştirbu. Activităţile desfăşurate au abordat tematica drepturilor copiilor, a toleranţei şi prieteniei. În acest context, a fost prezentat copiilor un soft educaţional cu tema ”Eu şi lumea mea”, după care s-a desfăşurat un joc didactic în care au fost apreciate comportamentele copiilor şi ale adulţilor asupra copiilor, sub sloganul ”Aşa DA! Aşa NU!”. A urmat o activitate în care preşcolarii au desenat, pictat, realizând postere prin care au reprezentat în manieră proprie tematica abordată. Proiectul a avut drept finalitate valorificarea desenelor copiilor în cadrul unei expoziţii organizate la nivelul unităţii şi pentru participarea la Concursul judeţean ”Educaţia Globală”. Coordonatorul proiectului a fost prof. Adriana Samson, din echipa de proiect făcând parte Aurora Ştirbu şi Manuela Mîrzan.

