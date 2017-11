Marţi, 28 Noiembrie 2017 (11:44:06)

Echipa „GomuGomu”, formată din elevii Luis-Fernando Scripcaru și Robert Marian Pomohaci, de la Colegiu Tehnic Rădăuți, au obținut premiul I în cadrul concursului „Hai să digitalizăm orașul”, organizat de grupul de inițiativă „Rădăuțiul civic”.

Competiția s-a adresat elevilor de liceu din Rădăuți, pasionați de noile tehnologii, aceștia având ca misiune crearea unei aplicații mobile Android a municipiului, denumită „e-Rădăuți”.

La concurs au fost înscrise nouă echipe, de la două dintre cele trei licee din Rădăuți, respectiv Colegiul Tehnic Rădăuți și Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”.

Juriul a decis în unanimitate cele trei echipe câștigătoare în funcție de o listă de criterii de evaluare publicată la începutul concursului. Echipa „Golden+”, alcătuită din elevii Mihai Alexandru Pricob și Ștefan Alexandru Cozloschi, de la Colegiu Tehnic Rădăuți, a primit premiul II, iar echipa „Lions”, alcătuită din elevii Leonard-David Bereholschi și Radu Bouaru, de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”, s-a clasat pe poziția a III-a.

Evaluarea a fost realizată de către juriul internațional format din profesioniști: un designer și dezvoltatori de software din România, Danemarca și chiar de la Google Elveția.

Aplicația va fi folosită atât pentru turiștii care ajung la Rădăuți, dar și pentru a încuraja implicarea cetățenilor în comunitate. O versiune beta a aplicației va fi lansată pe platforma Google Play în săptămânile următoare, folosind structurile și opțiunile dezvoltate de către cele trei echipe care și-au anunțat intenția de a continua voluntar la optimizarea și finalizarea aplicației.

„În acest concurs am făcut ceea ce îmi place și voi continua să fac: să descopăr noi programe, să învăț limbaje de programare sau aplicații de care am auzit sau nu și să descopăr secretele pe care informatica le ascunde. Cu ajutorul colegului meu am codificat, șters și codificat din nou până ce am am reușit să facem lucrurile pe care noi le-am stabilit la începutul concursului", a arătat Luis Scripcaru, de la echipa câștigătoare „GomuGomu”

Pe lângă diplome, echipele câștigătoare au fost recompensate și cu premii între 200 și 1.000 de lei prin contribuția partenerului HardPower și prin contribuții individuale ale membrilor juriului și ale membrilor grupului civic. Concursul a fost derulat într-o colaborare în premieră între mediul privat, societatea civilă și mediul educațional.