Universitar sucevean, coordonator al comitetului de selecţie pentru „Prix jeune entrepreneur(e) francophone 2017”

Miercuri, 22 Noiembrie 2017 (15:14:08)

Universitarul sucevean Ovidiu Aurel Ghiuţă a fost coordonator al Comitetului de selecţie pentru „Prix jeune entrepreneur(e) francophone 2017” (Premiul pentru tânărul antreprenor francofon 2017), acesta participând la sediul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (Paris), la reuniunea juriului de concurs, pentru desemnarea câştigătorilor. Prima ediţie a „Prix jeune entrepreneur(e) francophone 2017” a fost iniţiată de Organizaţia Internaţională a Francofoniei, în parteneriat cu Guvernul din Nouveau Brunswick şi cu participarea Ernst & Young. Premiile, organizate pe două secţiuni, femei şi bărbaţi, vor fi acordate la Paris, pe 25 noiembrie, la Conferinţa Ministerială a Francofoniei. Pe lângă valoarea de capital de imagine pentru fiecare câştigător, marele premiu constă şi în suma de 10.000 de euro (valabil pentru fiecare secţiune). Ovidiu Ghiuţă, doctor în Ştiinţele gestiunii al Universităţii din Rouen şi colaborator al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, ne-a declarat: „Consider că această primă ediţie Tânărul antreprenor francofon a fost un real succes şi sunt onorat de faptul că Organizaţia Internaţională a Francofoniei m-a invitat pentru a coordona Comitetul de selecţie. Succesul este marcat atât prin numărul de candidaturi, cât şi prin calitatea candidaţilor. Au fost evaluate peste 100 de candidaturi ale tinerilor din ţări membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Din comitetul de selecţie au făcut parte experţi din Canada, Franţa şi Camerun. A fost o muncă importantă, deoarece am creat scale de evaluare precise pentru a putea diferenţia candidaturile tinerilor antreprenori care au obţinut rezultate remarcabile. De asemenea, am folosit metode prin care am încercat să eliminăm diferenţele dintre economiile diferitelor ţări. În evaluare, pe lângă indicatori economici, am luat în considerare viziunea antreprenorului, strategia de gestiune aplicată, inovaţia, contribuţiile la economia verde şi responsabilitatea socială ”.

