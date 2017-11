Luni, 20 Noiembrie 2017 (14:12:30)

În perioada 6-7 noiembrie 2017 a avut loc în Zagreb, Croaţia, întâlnirea Centrelor de Transfer Tehnologic din Europa Centrală şi de Sud-Est (“Working Together” on Use of the Internet: Benefit or Challenge for Academic Institutions), organizată de World Intellectual Property Organization (WIPO), în cooperare cu Ministerul Ştiinţei şi Educaţiei din Croaţia şi Biroul de Stat pentru Proprietate Intelectuală al Republicii Croaţia.Evenimentul a reunit 30 de reprezentanţi ai universităţilor tehnice europene, printre aceştia numărându-se şi prof. dr. ing. Dan Laurenţiu Milici de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

Dezbaterile au fost axate pe tema Open Science, un concept nou ce a demarat în mediul universitar, ca o mişcare ce permite accesul complet şi liber la cercetările ştiinţifice, datele experimentale, software-ul dezvoltat, precum şi diseminarea acestora către toate nivelurile societăţi, amatori şi profesionişti. În discuţii s-a pus accent pe competenţele cercetătorilor în raport cu conceptul Open Science, pentru ca aceştia să poată gestiona informaţia, să desfăşoare activităţi de cercetare şi să se implice în viaţa comunităţilor.

”Dintre temele de interes enumerăm: proiectul WIPO privind setul de instrumente pentru politica proprietăţii intelectuale - Open Science ca strategie instituţională (Olga Spasic - Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, Geneva), Managementul open-science, open-source şi open-data în universităţi (Juho Lindman - Departamentul de Tehnologie Aplicată, Universitatea din Gothenburg, Suedia), Valorizarea rezultatelor cercetării în ştiinţele sociale şi umaniste (Marta Catarino - Universitatea din Minho, Guimaraes, Portugalia) şi Colaborarea open-innovation industrie – universitate (Jeff Skinner - director executiv al Institutului de Inovare şi Antreprenoriat, London Business School, UK)”, au transmis reprezentanţii USV.