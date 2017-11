Bătrân în vârstă de 80 de ani, căutat de poliţie după ce a dispărut de la domiciliu

Vineri, 17 Noiembrie 2017 (16:03:33)

Poliţia desfăşoară activităţi de căutare a unui bătrân, Ioan Iacob, în vârstă de 80 de ani din municipiul Fălticeni, județul Suceava, care a plecat de la domicliu marţi și nu a mai revenit. Bătrânul are 1,60 m înălţime, aproximativ 50 kg, păr cărunt, este tuns scurt, cu început de calviție, are sprâncene negre groase, buze subțiri, ochi căprui, are un defect de vedere la ochiul stâng, are un chist (umflătură de cca 1 cm) pe față, pe obrazul drept, în lateralul gurii, merge aplecat în față și se ajută la deplasare de un baston.La momentul dispariției purta un fes de culoare închisă, un sacou de culoare închisă mărime mai mare, pantaloni de stofă culoare închisă și era încălțat cu cizme de cauciuc de culoare verde. Persoanele care deţin date cu privire la persoana în cauză sunt rugate să apeleze Poliţia prin 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Bătrân în vârstă de 80 de ani, căutat de poliţie după ce a dispărut de la domiciliu