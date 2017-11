Amenzi de peste 50.000 de lei, în cadrul unei razii de amploare la Vatra Dornei

Vineri, 17 Noiembrie 2017 (14:00:06)

Poliţia municipiului Vatra Dornei a organizat joi o razie de amploare pe raza de competenţă, inclusiv în mediul rural, pentru asigurarea climatului de ordine și liniște publică, prevenirea evaziunii fiscale și a comerțului ilicit, la care au fost cooptate forțe ale Jandarmeriei Vatra Dornei și ale D.S.V.A. Suceava. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, au fost constatate cinci infracțiuni şi au fost aplicate 101 sancţiuni contravenționale, în valoare de 53.290 lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri în valoare de 5.510 lei, constând în băuturi spirtoase, cafea, produse de panificație, alimentare și industriale, material lemnos, etc. De asemenea, au fost controlate apoape 200 de persoane și autovehicule şi au fost reţinute patru permise de conducere şi retrase şapte certificate de înmatriculare.Poliţia prezintă, la capitolul exemple, cazul a doi bărbaţi care s-au ales cu dosare penale, unul pentru că s-a urcat băut la volan, iar celălalt pentru că a ieşit în trafic cu un moped neînmatriculat, fără a deţine nici permis de conducere. Astfel, joi, la ora 07.35, un echipaj din cadrul Poliţiei municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control pe DN 18, din comuna Cârlibaba, un autoturism condus de un localnic de 50 de ani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Tot joi, la ora 10.50, un echipaj din cadrul Poliţiei municipiului Vatra Dornei, a oprit pentru control pe DJ 175A, din comuna Crucea, un moped condus de un localnic de 51 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar mopedul nu este înmatriculat sau înregistrat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” și „punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat”, mopedul fiind indisponibilizat la sediul poliției.

