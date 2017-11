Protest al angajaţilor APIA, nemulţumiţi de perspectiva diminuării salariilor

Joi, 16 Noiembrie 2017 (11:12:01)

Angajaţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură (APIA) Suceava au protestat joi, de la ora 10.00, în faţa sediului central al instituţiei, acuzând că sunt discriminaţi faţă de colegii de la Bucureşti, care au salarii mai mari, dar şi faptul că de la 1 ianuarie 2018 ar urma să fie încadraţi la o grilă de salarizare inferioară, ceea ce le va aduce o diminuare a salariilor cu 30%. APIA Suceava are un total de 150 de angajaţi care au cel mai mare volum de muncă din ţară. Asta pentru că în judeţul Suceava sunt cei mai mulţi beneficiari de subvenţii pentru teren şi animale, peste 48.000. Reprezentanţii contestatarilor au arătat că fiecare funcţionar are un volum de dosare de procesat de trei ori mai mare decât ar fi normal. La APIA Suceava un funcţionar superior cu funcţie de execuţie are un salariu net de 4.000 de lei. Şefii de centre locale şi directorii au salarii mult mai mari.

