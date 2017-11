Dosare penale pe numele unor şoferi care s-au urcat băuţi la volan

Miercuri, 15 Noiembrie 2017 (13:07:02)

Doi bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce s-au urcat băuţi la volan şi au fost traşi pe dreapta de poliţie. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marţi, la ora 14.17, un echipaj din cadrul Poliției Orașului Broșteni a oprit pentru control pe DN 17B, din localitate, autoturismul condus de un localnic de 59 de ani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural. În noaptea de marţi spre miercuri, la ora 01.20, Poliția Municipiului Vatra Dornei a fost sesizată prin 112 despre faptul că un echipaj al poliției de frontieră a oprit pe raza comunei Cârlibaba un autoturism, iar conducătorul auto se află sub influența băuturilor alcoolice. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că un echipaj din cadrul poliției de frontieră a oprit pentru control pe DN 18 autoturismul condus de un bărbat de 30 de ani, din comuna Cârlibaba, care emana halenă alcoolică, motiv pentru care au sesizat Poliția Municipiului Vatra Dornei. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,52 mg/l alcool în aerul expirat, după care, la spital, a refuzat recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „refuzul sau sustragerea conducătorului unui vehicul de a se supune prelevării de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”, ce va fi soluționat procedural.

