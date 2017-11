Miercuri, 15 Noiembrie 2017 (17:33:10)

Societatea de Boli Infecţioase şi HIV-SIDA şi Asociaţia SOS Drepturile Pacienţilor au testat, miercuri, gratuit la Suceava 318 persoane pentru depistarea hepatitei C. Dintre cei verificați, 17 persoane, adică 5%, au fost depistate pozitiv. Procentul de la Suceava este mai mare decât în celelalte oraşe în care s-a derulat până acum campania. Managerul Institutului de Boli Infecţioase “Matei Balş” din Bucureşti, prof.univ.dr. Adrian Streinu-Cercel, care a participat, miercuri, la lansarea campaniei de testare gratuită a populaţiei adulte pentru depistarea hepatitei C, a declarat că la Bucureşti, Iaşi şi Bacău s-a constatat că aproximativ 3,5 la sută dintre persoanele verificate au fost pozitive la testarea preliminară. Dr. Streinu-Cercel a spus că depistarea precoce a infecţiei cu virus hepatitic C este foarte importată pentru că în prezent există scheme terapeutice “foarte potente”, care vindecă această infecţie în proporţie de peste 98-99 la sută, iar campania de testare gratuită de depistare a hepatitei C vine în ajutorul persoanelor care nu ştiu că au această boală, ştiut fiind că infecţia cu virus hepatitic C este “mută”.