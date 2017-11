Speak și Libelula, dar și 10 perechi de bobocei, la Balul Bobocilor de la USV

Marţi, 14 Noiembrie 2017 (15:42:20)

Miercuri, 29 noiembrie, începând cu ora 19:00, Asociația Studenților din Universitatea Suceava, în parteneriat cu Universitatea “Ștefan cel Mare” și Casa de Cultură a Studenților Suceava, organizează Balului Bobocilor USV 2017. Locația evenimentului va fi, ca de obicei, Casa de Cultură a Sindicatelor.Tema din acest an este intitulată „Gods of Egypt” și are ca protagoniști 10 perechi de boboci energici și entuziaști, care sunt gata să-și pună în joc eleganța, carisma și aptitudinile cele mai speciale pentru a câștiga mult râvnitul titlu de Miss și Mister Boboc. Balul Bobocilor din acest an îi va avea ca invitați speciali pe Speak și Libelula.Spectacolul va fi transmis live pe www.monitorulsv.ro. Imediat după mult așteptatul spectacol, toți cei care vor să îi sărbătorească pe câștigători sunt invitați la un after party în Versus Bar & Restaurant.Biletele au fost puse în vânzare începând de luni, 13 noiembrie. Prețul biletului pentru spectacol este de 25 lei. Mai multe informații puteți găsi pe www.asusv.ro sau pe pagina de Facebook: www.facebook.com/asussv.ro.

