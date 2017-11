Luni, 13 Noiembrie 2017 (12:12:47)

Proiectul „Tabără educativă pentru copiii casei de tip familial din Rădăuţi”, demarat de grupul „Rădăuţiul civic”, a fost laureat cu Premiul al III-lea (la secţiunea Incluziune socială) şi premiul de popularitate la Gala Tineretului din România. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 11 noiembrie, la Bacău, capitală naţională a tineretului 2017/2018. Aflat la a IV-a ediţie, evenimentul organizat de Ministerul Tineretului şi Sportului reuneşte sute de tineri din întreaga ţară şi premiază cele mai reuşite proiecte cu şi pentru tineri. Este prima dată în cei patru ani când un proiect din Rădăuţi ajunge în finala acestei competiţii, singurul din judeţul Suceava în acest an. Premiul de popularitate a fost înmânat la Bacău de ministrul Tineretului şi Sportului, ca urmare a faptului că proiectul grupului civic a adunat cele mai multe voturi pe platforma online: www.galatineretului.ro. Proiectul de la Rădăuţi a avut ca scop realizarea unei tabere pentru cei 10 copii de la Casa de tip familial „Universul Copiilor” din Rădăuţi, realizarea a cel puţin trei sesiuni de educaţie non-formală pe diverse teme de interes pentru ei, cât şi creşterea gradului de conştientizare a necesităţii unor astfel de acţiuni într-o comunitate mică. „Proiectul casei de tip familial din Rădăuţi a apărut din dorinţa de a ne implica, de a da ceva înapoi comunităţii şi a constat în organizarea unui număr de 4 sesiuni de educaţie non-formală (autocunoaştere, lucru în echipă, educaţie juridică şi curs de prim ajutor) şi a unei tabere la mare, în care unii dintre copii au văzut pentru prima dată marea, o experienţă de neuitat pentru ei (vizită la muzee, microrezervaţie, Adventura Parc, delfinariu). În urma încercării nereuşite de a obţine sprijinul autorităţilor, tabăra a fost realizată prin contribuţia cetăţenilor, proiectul derulându-se în perioada iunie – august 2017”, au arătat reprezentanţii grupului Rădăuţiul Civic prezenţi la Bacău, Luca Ciubotaru, Liliana Coca şi Adrian Popescu, membri ai grupului „Rădăuţiul Civic”. Aceştia au mai adăugat: „Ne-am dorit să arătăm comunităţii că se poate şi că iniţiativele pot să vină şi de la cetăţeni. Acest premiu ne onorează, dar ne şi obligă să continuăm activităţile în localitatea noastră şi chiar în judeţul Suceava. Am văzut la această gală proiecte frumoase din toată ţara, de aceea i-am îndemnat pe tinerii prezenţi să se implice în comunitatea lor locală pentru că schimbările pozitive se produc de oameni care iau atitudine. Le mulţumim donatorilor, susţinătorilor şi întregii comunităţi rădăuţene, numai prin acest efort de echipă am reuşit. Îi invităm pe toţi cei dornici de implicare civică să ni se alăture cu iniţiativele lor”.