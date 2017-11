Prinşi în trafic, la volan, cu alcoolemii uriaşe

Vineri, 10 Noiembrie 2017 (11:30:26)

Trei bărbaţi care s-au urcat joi la volan deşi băuseră cantităţi mari de alcool au fost traşi pe dreapta la timp de poliţişti, înainte de a produce tragedii pe şosele. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, în noaptea de miercuri spre joi, la ora 03.50, un echipaj de poliție din cadrul din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești a oprit în trafic, pe raza comunei Frătăuții Vechi, D.J. 178F, un autoturism condus de un bărbat de 51 ani, localnic. Întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care s-a procedat la transportarea acestuia la Spitalul Municipal Rădăuți în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări cu privire la infracțiunea de ,,conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”.Joi, în jurul orei 14.35, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Suceava au oprit pentru control pe strada Biruinţei din municipiul Suceava o autoutilitară condusă de către un bărbat de 53 de ani, din municipiul Suceava.În urma testării efectuate cu aparatul etilotest a bărbatului a rezultat valoarea de 1.27 mg/L alcool pur în aer expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la Spitalul Judeţean Suceava în vederea recoltării mostrelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei.S-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de „refuzul conducătorului unui vehicul de a se supune recoltării mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”. Tot joi, la ora 20:30, polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției municipiului Suceava au oprit pentru control pe DN17, în localitatea Ilișești, la intersecția cu DJ 178, autoturismul condus de către un bărbat de 42 ani, din comuna Ilișești, care emana halenă alcoolică. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat probe de sânge în vederea determinării alcoolemiei.S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.

