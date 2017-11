Profesorul Adrian Graur, distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Ilmenau

Joi, 9 Noiembrie 2017 (14:27:08)

Parcursul profesional al profesor univ. dr. ing. Adrian Graur, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în perioada 2004-2012, s-a bucurat de o apreciere constantă atât pe plan național, cât și internațional, acesta fiind distins cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Naționale „Yurii Fedkovici” din Cernăuți și al Universității Tehnice a Moldovei din Chișinău. O nouă certificare a meritelor profesorului Adrian Graur a venit luni, 6 noiembrie a.c., în Germania, când acestuia i-a fost conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice din Ilmenau, în semn de recunoaștere a realizărilor științifice ale sale și pentru contribuția la dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre cele două instituții, precum și a relațiilor generale dintre România și Germania. Din comisia de acordare a titlului au făcut parte profesorul Peter Scharff, rector al Universității Ilmenau, profesorul Juergen Petzoldt, Prorector, profesorul Peter Schaaf, decanul Facultății de Inginerie Electrică și Tehnologia Comunicațiilor (Univ. Ilmenau), profesorul Frank Berger, membru al aceleiași facultăți, și Dr. Frank March, directorul Școlii Internaționale (Univ. Ilmenau).În intervenția sa, profesorul Adrian Graur a vorbit, printre altele, despre parcursul colaborării dintre cele două instituții, făcând referiri și la perioada în care a fost rector al universității noastre:„Mărturisesc că acordul de colaborare semnat între Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și Universitatea Tehnică din Ilmenau, în 2011, nu a fost motivat de capricii academice, ambiție sau vanitate. La acel moment, am simțit instinctiv că regiunea din care provin mi-a dăruit puteri speciale pentru a produce schimbări în bine în viețile oamenilor. S-a dovedit că, în timp ce proiectele pe care am reușit să le terminăm au arătat ceea ce știm, proiectele noastre viitoare decid ceea ce vom învăța”, a menționat Graur. În partea a doua a discursului, profesorul Graur le-a reamintit membrilor prezidiului și comunității academice din Ilmenau despre contribuția lumii germanice la progresul economic, social și cultural al Bucovinei. La final, profesorul Adrian Graur le-a mulțumit celor care l-au propus și susținut pentru acordarea importantei distincții, considerând că aceasta aparține, în egală măsură, comunității căreia el și-a dedicat întreaga carieră: „Vă mulțumesc pentru acest prestigios doctorat onorific, acordat de Universitatea din Ilmenau. Prin onoarea pe care mi-ați acordat-o astăzi, ați onorat, de fapt, Bucovina mea iubită. Totodată, îmi extind sincera recunoștință către cei care m-au recomandat pentru această distincție: profesorul Andreas Steimel și profesorul Mihai Cernat. Acum știu că nici o prietenie nu este accidentală; am înțeles că prietenii adevărați sunt ca fulgii de zăpadă: toți diferiți și toți frumoși”.

