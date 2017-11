Dosare penale pentru un şofer fără permis şi unul care circula cu o maşină neînmatriculată

Joi, 9 Noiembrie 2017 (13:26:03)

Doi tineri s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinşi de poliţiştii rutieri călcând pe bec. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, miercuri, la ora 07.53, un echipaj rutier din cadrul Poliției Municipiului Fălticeni a oprit pentru control, pe str. Sucevei din localitate, un autoturism condus de un bărbat de 29 de ani, din orașul Siret. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are permisul de conducere suspendat pentru infracțiuni la regimul rutier, iar dovada înlocuitoare a acestuia este expirată din 22.10.2017.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ”conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat”, ce va fi soluționat procedural.În noaptea de marţi spre miercuri, la ora 00.25, un echipaj din cadrul Poliției Orașului Dolhasca a oprit pentru control, pe str. Căminului din localitate, autoturismul cu număr de înmatriculare provizoriu condus de un localnic de 18 ani.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că autoturismul nu este înmatriculat, autorizația provizorie de circulație fiind expirată din 18.10.2017.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat”, ce va fi soluționat procedural.

