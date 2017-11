Sucevean în vârstă de 38 de ani, dispărut în Italia

Miercuri, 8 Noiembrie 2017 (15:36:42)

Poliţia desfăşoară activităţi de identificare a lui Vasile Daniel Coca, în vârstă de 38 de ani, din com. Baia, sat Baia, jud. Suceava care, în data de 02.06.2017, a dispărut de pe raza localității Vizzola Ticino (Varese) din Italia. Bărbatul are părul blond, tuns scurt, ochi albaștri, constituție atletică, înălțime de circa 170-175 cm, iar ca semn particular, are o cicatrice în partea stângă a frunții.Persoanele care deţin date cu privire la persoana în cauză sunt rugate să apeleze Poliţia prin 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Sucevean în vârstă de 38 de ani, dispărut în Italia