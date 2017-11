Spectacol umanitar pentru familia preotului Gavril, pe 21 noiembrie, în comuna Rădășeni

Miercuri, 8 Noiembrie 2017 (13:47:53)

Teatrul de păpuși „Puppet” întinde o mână de ajutor familiei preotului Gavril prin organizarea unui spectacol umanitar, în data de 21 noiembrie, în sala Căminului Cultural Rădășeni, banii proveniți din donațiile spectatorilor urmând să fie oferiți Mariei Gavril. Spectacolul „Fetița cu chibriturile” in memoriam Anastasia Gavril va avea loc de sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică, de la ora 12,30, regia artistică fiind semnată de Adi Moroșan. Organizatori: Primăria Rădășeni și Școala Gimnazială ”Ion Lovinescu” Rădășeni. Coordonator: prof. Cătălina Blană. „Pentru spectacol nu am pus în vânzare bilete, ci fiecare va dona cât va crede de cuviință. Banii vor merge la Maria Gavril și la cei doi copii ai săi, Alexia şi Ioan, care au supraviețuit accidentului cumplit din 14 octombrie. Anastasia a fost elevă a școlii din Rădășeni și a venit la unul din spectacolele noastre, tot la Fetița cu chibriturile, și i-a plăcut mult”, ne-a povestit Adi Moroșan. Familia preotului Gavril a fost pur şi simplu distrusă după groaznicul accident rutier petrecut în luna octombrie, la Cornu Luncii. Numărul celor din familia Gavril care au sfârşit în acest accident a ajuns la cinci: tatăl, preotul Petru Gavril, cele două fiice ale sale, Anastasia, de zece ani, şi Anisia, de 6 ani, sora preotului, Aurora Şandru, şi soţul acesteia, Cătălin Şandru. Ceilalţi doi copii, Alexia şi Ioan, au rămas în grija unei mătuşi, în timp ce Maria Gavril se află încă sub îngrijirea medicilor, de la Spitalul Județean Suceava.

