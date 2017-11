Proiect european privind dezvoltarea durabilă, la Colegiul Naţional „Petru Rareş”

Miercuri, 8 Noiembrie 2017 (11:05:20)

La finele lunii octombrie, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava a găzduit cel de-al doilea seminar din acest an din cadrul proiectului Erasmus "Tineret în Acţiune", organizat de Academia Europeană Otzenhausen Germania. Elevi şi profesori din Finlanda, Italia şi Germania au fost, pentru o săptămână, oaspeţi ai colegiului sucevean, tinerii având ocazia să participe la cursuri şi dezbateri pe tema dezvoltării durabile în ţările participante şi în toată Uniunea Europeană, au împărtăşit experienţe diferite referitoare la acest subiect, au participat la dezbateri, au realizat scurte interviuri, iar la final au tras concluziile acestor întâlniri. Problema dezvoltării durabile a fost discutată de elevii şi profesorii din cele patru ţări, fiind evidenţiat un factori vital de mediu, respectiv apa, resursele de apă, consumul de apă, etc. Echipa Colegiul Naţional “Petru Rareş” a fost reprezentată de 15 liceeni şi de profesorii coordonatori Mihaela Melinte şi Cristian Sălăgean, de la Helmi Business College Helsinki Finlanda au venit 12 elevi, de la MainTaunus Schule Hofheim Germania au fost prezenţi 12 elevi, iar Instituto Technico Statale Archimede Modica Italia a fost reprezentat de 13 elevi. Potrivit prof. Mihaela Melinte, „timp de o săptămână, Colegiul a avut oaspeţi speciali, respectiv Academia Europeană Otzenhausen Germania şi toate ţările cu care suntem parteneri de câţiva ani, şi anume Finlanda, Italia, Germania. Proiectul pe care îl desfăşurăm este unul foarte actual, foarte important, şi anume dezvoltarea durabilă. În săptămâna petrecută la Suceava, elevii străini au lucrat împreună, în grupuri mixte, asupra acestei teme. Un seminar asemănător a avut loc în primăvara acestui an, în Germania”. Pe lângă dezbaterile realizate, gazdele au organizat scurte itinerarii la Barajul Bicaz, la lacul Roşu, Cheile Bicazului, vizite prielnice pentru a valorifica şi a pune în evidenţă cunoştinţele referitoare la tema vizitei – apa şi consumul de apă. Antje Brandt din cadrul Academiei Europene Otzenhausen Germania a arătat că acest proiect le-a oferit elevilor ocazia de a lucra împreună, de a cunoaşte tineri din alte ţări, de a lega prietenii, în ciuda barierelor lingvistice, de a schimba experienţe şi opinii pe teme de sustenabilitate. Pe parcursul seminarului elevii au lucrat în grupuri mixte, fiind vizate dezvoltarea competenţelor personale de comunicare ale participanţilor, interculturale, sociale. „Elevii au realizat şi câteva interviuri pe stradă în cadrul unui city rally. Sucevenii au fost întrebaţi despre obiceiurile lor în ceea ce priveşte consumul de apă şi despre consum în general. A fost o ocazie foarte bună pentru a vedea cum funcţionează lucrurile în România şi apoi să comparăm cu rezultate din alte ţări. Concluzia principală e că oamenii au în vederea sustenabilitatea, dar nu sunt conştienţi de asta”, a specificat prof. Ronja Lindenberg, de la Academia Europeană Otzenhausen Germania. Aceasta a mai arătat că participarea la acest proiect a însemnat, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori, o experienţă unică, o oportunitate de a simţi cu adevărat ce înseamnă să fii cetăţean european şi de a înţelege că oamenii pot convieţui în Europa în pace, armonie, chiar dacă fiecare ţară are particularităţile sale, probleme diferite, respectiv soluţii diferite.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Proiect european privind dezvoltarea durabilă, la Colegiul Naţional „Petru Rareş”