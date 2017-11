Miercuri, 8 Noiembrie 2017 (13:34:42)

Municipalitatea suceveană intenționează să demoleze o clădire veche din centrul orașului, în care funcționează o grădiniță, pentru a face în loc o clădire modernă, mai încăpătoare, cu aceeași destinație.„În ședința de Consiliu Local de la finele lunii vom face o rectificare bugetară, prin care să alocăm suma de 140.000 de lei pentru studiile de realizare a unei noi grădinițe în zona centrală. Discutăm de Grădinița Dumbrava minunată de pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea. Este o clădire veche, din chirpici. Am fost de multe ori acolo, nu mai are rost consolidarea ei. O vom dărâma și vom construi altă grădiniță în locul ei”, a anunțat primarul Sucevei, Ion Lungu.Pe perioada lucrărilor, copiii din cele două grupe care funcționau acolo vor fi redistribuiți la alte grădinițe.„Vrem să salvăm, dacă se poate, undeva la un milion de euro din banii pe care i-am pierdut cu grădinița din Obcini, a cărei construcție a fost blocată. Am transmis deja intenția noastră în lista de proiecte de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, sperăm să se aprobe și la Guvern, încât să mai putem face o grădiniță în centrul orașului”, a adăugat edilul sucevean.