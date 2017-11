Dosare penale pentru trei şoferi care s-au urcat băuţi la volan

Miercuri, 8 Noiembrie 2017 (11:12:26)

Trei şoferi s-au ales cu dosare penale după ce s-au urcat la volan băuţi. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marţi, la ora 18.21, un echipaj rutier din cadrul Poliției orașului Gura Humorului a oprit pentru control pe DN 17, în orașul Frasin, un autoturism condus de un localnic de 49 de ani. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Tot marţi, la ora 17.08, o patrulă din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Mălini a oprit pentru control pe DJ 209A, din comuna Cornu Luncii, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani din municipiul București care locuiește fără forme legale în comuna Vadu Moldovei. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Marţi seară, la ora 21.20, o patrulă din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești a oprit pentru control, la intersecția DJ 178C Bilca cu un drum comunal de pe raza localității, un autoturism condus de un bărbat de 29 de ani din orașul Vicovu de Sus. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

