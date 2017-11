Amplă acţiune de prevenire a furturilor din genţi şi buzunare în mijloacele de transport în comun

Miercuri, 8 Noiembrie 2017 (11:03:22)

Poliţiştii au organizat marţi, între orele 10.00 – 14.00, cea mai amplă acţiune de prevenire a furturilor din genţi şi buzunare din acest an. La acţiune au participat 25 de poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Suceava, al Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii – IPJ Suceava, fiind cooptaţi şi poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Rădăuţi, al Poliţiei Municipiului Fălticeni şi al Poliţiei Oraşului Salcea. În total 25 de poliţişti au format 6 echipe care au urcat în toate mijloacele de transport în comun care asigură transportul public pe toate liniile în municipiul Suceava.Timp de patru ore, între 11.00 – 14.00, poliţiştii au desfăşurat acţiuni de responsabilizare şi informare pe linia prevenirii furturilor din genţi şi buzunare în autobuzele din municipiul Suceava.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, în interiorul autobuzelor au fost lipite afişe cu recomandări preventive, iar călătorilor identificaţi în mijloacele de transport le-au fost înmânate pliante şi flyere cu informaţii utile pentru prevenirea furturilor din genţi şi buzunare, dar şi pentru prevenirea furturilor din locuinţe.De asemenea, s-a constatat că în momentul în care fac cumpărături în hypermarket-uri mulţi cetăţeni depozitează borsete sau genţi în coşurile sau cărucioarele de cumpărături, sporind riscul unui furt.În acest context, poliţiştii au discutat cu cetăţenii, au prezentat modurile de operare şi au promovat recomandările preventive. Au fost afişate 80 de afişe şi au fost distribuite peste 800 de pliante către călători. Poliţiştii recomandă încă o dată: "nu purtaţi portofelul in buzunarul din spate al pantalonilor; nu purtati bani sau valori in buzunarele laterale ale hainelor, paltoanelor sau gecilor, acestea fiind locurile cele mai vulnerabile si cel mai des vizitate de hoţi; păstraţi portofelul şi banii în buzunarul interior şi asiguraţi-l cu nasturi sau fermoar un buzunar bine asigurat – descurajează hoţii; dacă transportaţi o sumă importantă de bani, evitaţi locurile aglomerate şi rugaţi o persoană de încredere să vă însoţească; mare atenţie la persoanele pe care le vedeţi des în preajma dumneavoastră în piaţă şi magazine; ţineţi geanta în faţă, protejand-o cu mâna; acordaţi o mai mare atenţie poşetei decât plaselor de cumpărături; siguranţa poşetei să fie o grijă permanentă pentru dumneavoastră; când faceţi diferite plăţi sau cumpărături nu scoateţi tot teancul de bani, ci numai suma care trebuie; dacă staţi la o coadă priviţi cu atenţie celelalte persoane; dacă simţiţi că asupra dumneavoastră se face pressing la coadă în magazine sau că cineva s-a instalat în faţa dumneavoastră şi v-a acoperit vederea, verificaţi imediat geanta şi locul unde ţineţi portofelul; mare atenţie la femeile care se înghesuie numai la raioanele unde este aglomeraţie şi rar cer să examineze un lucru; urmăriţi cu atenţie persoanele care transportă ca din întâmplare obiecte de îmbrăcăminte sau plase goale pe mână; un hoţ se foloseşte de astfel de obiecte când operează ca să-şi ascundă mâna de privirile străine; în spaţii aglomerate (pieţe, gări, magazine) fiţi mai vigilenţi ca de obicei; când vă aflaţi într-un mijloc de transport în comun şi vă simţiţi înconjurat, schimbaţi-vă imediat locul; aveţi grijă la folosirea cardurilor; există riscul să fiţi urmărit şi să vă fie sustrasă suma de bani; reţineţi cât mai multe amănunte care ar putea conduce la identificarea şi prinderea autorilor de către poliţişti; nu ezitaţi să luaţi atitudine atunci când sunteţi martorul unei infracţiuni".

